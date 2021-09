Igea cree que "no está muy lejano" el día en el que se elimine el uso obligatorio de mascarillas en interior

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero ha detallado que esta decisión debe se adoptada por el Gobierno central en base a lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud. "El uso de la mascarilla en interiores debe ser una decisión del Gobierno de España que es quien debe decretar el fin de la alerta sanitaria", ha zanjado.

Sobre la intención de Madrid de eliminar el uso de la mascarilla en interior, el portavoz ha insistido en que no es una decisión que deban asumir las autonomías.

"Yo creo que no está lejano el día, no está muy lejano, es prudente aún esperar un par de semanas a ver si se estabiliza y no se vuelve a tener incidencia", ha reseñado.

En cuanto a la situación de las residencias de ancianos, Igea ha recordado que actualmente se está en pleno proceso de vacunación con la tercera dosis y ha señalado que una vez que concluya esta fase se analizará el protocolo para ver si es posible variarlo.

Sobre el uso de las mascarillas en los colegios durante el recreo, el vicepresidente ha abogado por esperar a que se adopte una decisión sobre la vacunaciones de menores de 12 años y ve "prudente" que se mantengan los protocolos actuales hasta ver la evolución.

Igea ha señalado que la incidencia de Covid-19 registra ahora una tendencia a disminuir y la previsión de la Junta es que se termine convirtiendo en un virus endémico que seguirá una estrategia como la de la gripe con vigilancia mundial y detección de variantes.

Por último, en cuanto a los brotes registrados entre temporeros, el vicepresidente ha detallado que en la Comunidad se vacuna a todo aquel que resida, aunque sea de forma temporal, en Castilla y León y ha señalado que esta incidencia puede deberse a una menor cobertura de la vacuna Janssen, algo que está estudiando el Comité de Salud Pública.