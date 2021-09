Ana Rosa recibe a Álex Rodríguez, antiguo reportero de 'AR, tras su triunfo en Miami: "Te he echado de menos"

El programa de Ana Rosa es uno de los formatos de mayor éxito de la televisión en España, el triunfo de la reina de las mañanas se prologa desde hace ya más de 15 años, esto puede deberse a que la presentadora se rodea siempre de los mejores. El equipo de AR está formado por un engranaje perfecto de redactores, colaboradores y reporteros que hacen posible que la cobertura del magazine matutino sea referente en el mundo de la comunicación en España.

Una prueba de que Ana Rosa siempre busca trabajar con los mejores es el triunfo y reconocimiento que han conseguido algunos de sus antiguos colaboradores. El periodista Álex Rodríguez empezó en sus primeros años como reportero de El programa de Ana Rosa, destacó por sus reportajes de investigación, trabajos que le dieron el pasaporte para que la cadena americana Telemundo pusiera sus ojos en él; el periodista dejó AR para partir rumbo a Miami.

En tan solo cuatro años, el comunicador se ha coronado como uno de los reporteros referentes de habla hispana en EE.UU, tanto es así que incluso ha sido nominado a los Emmy en hasta dos ocasiones. El periodista triunfa con su propio programa donde hace de todo desde entretenimiento hasta información electoral; Rodríguez no es un mero busto parlante más y es que se ha creado su propio personaje.

Este jueves, el reportero ha vuelto al programa que lo vio madurar como profesional de la comunicación, Rodríguez ha regresado al plató de AR como invitado estrella. La presentadora le ha recibido en directo con los brazos abierto y ha empezado elogiando sus éxitos: "Tú llegas a Miami y se te pone toda la televisión a tus pies...". "La verdad es que estoy muy agradecido a Telemundo que es la cadena para la que trabajo, empecé picando piedra desde abajo, como me enseñaron aquí en El programa de Ana Rosa, y poco a poco han ido confiando en mi trabajo. Todo a base de mucho trabajo y humildad", ha comentado Rodríguez.

"¿Y te has forrado?", ha preguntado Quintana. "No, todavía no", ha respondido algo cortado el reportero. Cristina Tárrega le ha felicitado por la cobertura que da de España en Estados Unidos; "es un embajador estupendo", ha añadido Ana Rosa. Seguidamente, el periodista ha empezado a contar que lleva dos años sin visitar España por la pandemia y que le hacía ilusión ver a su familia, mientras la presentadora le miraba con ojos de admiración. "Te echaba mucho de menos. Te veo guapísimo, estás estupendo. Y un saludo y un beso para tu mamá", ha comentado la reina de las mañana mientras le cogía de la mano.