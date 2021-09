Álex González piropea a su pareja, María Pedraza: "Tiene algo especial"

Álex González y María Pedraza han acudido a su primera presentación como pareja, el estreno de la segunda temporada de la serie Toy Boy en la que ambos participan. Aunque, eso sí, evitando las muestras de afecto y el posado conjunto.

El actor no se siente cómodo hablando de su vida personal, por lo que no es sorprendente que se haya negado a hablar de María como pareja, aunque sí lo ha hecho sobre su faceta profesional: "Es una actriz excepcional, tiene algo especial".

"Es muy generosa y con mucho sentido del humor. Es una alegría estar cerca de ella. Es una persona que genera mucha abundancia a su alrededor", es como ha descrito a la mujer que comparte su vida desde hace unos meses y a la que conoció grabando precisamente la serie que presentaban.

María Pedraza, Cristina Castaño, Federica Sabatini y Álex González. EUROPA PRESS

Al ser preguntado sobre cómo es ella más allá de la pantalla, ha afirmado que ahí se pierde, para aclarar que lo que está es "muy feliz" de trabajar con ella en Toy Boy porque "es una compañera maravillosa".

En general confirma que está "feliz" y que no habla de sus amores porque, aunque "se ha normalizado hablar de la vida privada", él no se acostumbra. "A mí me cuesta hasta con mis amigos", ha explicado.