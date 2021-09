'Presoners', 'Saguntiliada' i 'La mort i la donzella', muntatges més nominats als Premis d'Arts Escèniques

El veredicte final es donarà a conéixer en l'acte d'entrega d'aquests guardons en una cerimònia programada per al pròxim 8 de novembre de 2021 al Teatre Principal de València.

Els nominats en la categoria de millor espectacle de teatre són 'Presoners' d'Albena Teatre, 'La invasión de los bárbaros' de Arden Producciones i 'Saguntiliada' de Companyia Hongaresa de Teatre. Pel que fa al millor espectacle de dansa, els seleccionats són 'Antes de que todos lo sepan' de la Companyia Paula Serrano, 'Soledad' de Titoyaya i 'Tout finira bien' de Ring de Teatro.

A la categoria de millor espectacle per a xiquetes i xiquets apareixen 'Rebel·lió' de Centre Teatral Escalante i Marea Dansa, 'Hi ha una sirena al meu saló' de la Teta Calva i 'La llave mágica' d'Off Teatre. Com a millor espectacle d'arts de carrer han sigut nominats 'Senia' de la Companyia Fil d'arena, 'Mr Blue Sky' de la Fam Teatre i 'Roda' de Marea Dansa.

Els nominats a millor espectacle de circ són 'Pavor' de la Companyia Lucas Escobedo, 'Tranvia no12' de la Finestra Nou Circ i '10852' de la Companyia Arritmados.

A la millor direcció escènica opten Magüi Mira per 'Adiós, dueño mío', Carles Alberola per 'Presoners' i Paco Zarzoso per 'Saguntiliada', mentre que com a millor direcció coreogràfica competeixen Asun Noales per 'La mort i la donzella', Chritine Cloux per 'Tout finira bien' i Paco Berbel i Olga Pericet per 'Rebel·lió'.

Les nominades a millor actriu són Victòria Salvador per 'Projecte Meitner', Lara Salvador Peydró per 'Qué sabe nadie o els cançons de Penélope' i Silvia Valero per 'Adiós, dueño mío'. El millor actor es decidirà entre Roberto Hoyo per 'Lázaro', Leo de Bari per 'Espaldas de plata' i Bruno Tamarit per 'Presoners'.

Christine Cloux per 'Tout finira bien', Carmela García per 'La mort i la donzella' i Paula Romero per 'El conte de Persépolis' han sigut nominades a millor ballarina, mentre que els nominats a millor ballarí són Eduardo Zúñiga per 'La mort i la donzella', Itxasai Mediavilla per 'Antes de que todos lo sepan' i Carlos Peñalver per 'Per a la llibertat'.

Els nominats a millor artista de circ són Héctor Rodríguez per '10852', Ángela Sáez per 'Tranvía no 12' i Alba Blanco per 'Karpaty'. Les nominacions a millor text corresponen a: Paco Zarzoso per 'Saguntiliada', Chema Cardeña per 'La invasión de los bárbaros' i Pasqual Alapont, Sonia Alejo, Chema Cardeña, Patrícia Pardo, Rodolf Sirera i Begoña Tena per 'Presoners'.

Competeixen com a millor versió, traducció o adaptació Anna Marí per 'La ciudad de la escarcha', Roberto Hoyo per 'Lázaro' i Daniel Machancoses per 'El Malfet d'Inishmaan'. Els nominats a la millor composició musical són: Telemann Rec per 'La mort i la donzella', Raquel Molano per 'Paüra' i Lluna i Panorama dels insectes per 'Perenne'.

Pel que fa a la millor il·luminació, els triats són Juanjo Llorens per 'La mort i la donzella', Marc Gonzalo i Miquel Llop per 'Rebel·lió' i Manuel Conde per 'Luna'. En el capítol de millor escenografia figuren Luis Crespo per 'La mort i la donzella', Blanca Añón per 'Godot' i Josep Simón i Eduardo Díaz per 'El Malfet d'Inishmaan'.

Finalment, aspiren al premi a millor vestuari Isabel Requena per 'El Malfet d'Inishmaan', Marisa Ibáñez i Elena Bookahm per 'Karpaty' i Josan Carbonell per 'Saguntiliada'.

JURAT INDEPENDENT

Per a triar aquests noms, un primer jurat independent de set persones, consensuades entre les associacions professionals de les arts escèniques, membres de la Taula de la Cultura Valenciana i l'IVC, ha escollit als nominats després d'un procés d'anàlisi de tots els espectacles i professionals inscrits en els Premis de les Arts Escèniques. Aquest jurat ha estat format per Pepe Ayelo, Marta Borcha, Maria Colomer, Rocío Pérez, Carmen Valera, Rafa Contreras i Jose Vicente Peiró.

Han visionat 111 espectacles de teatre, dansa, circ, arts de carrer i espectacles per a xiquetes i xiquets. Es tracta d'espectacles estrenats en qualsevol de les sales, els carrers o els espais valencians entre l'1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Tenint en compte que els espectacles produïts per l'Institut Valencià de Cultura no poden optar als premis a millor espectacle en les categories de teatre, dansa, infantil, de carrer o de circ.

Un segon jurat configurat per personalitats rellevants del món cultural valencià s'encarregarà d'escollir els guanyadors.