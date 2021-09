VÍDEO: Ciudad Real propone bonificar el uso de puntos limpios y apuesta por convertirlos en puntos de intercambio

Así se ha pronunciado en el coloquio 'Puntos limpios-vivos, espacios municipales de referencia para la economía circular' que se ha celebrado en la feria Greencities de Málaga, una cita para la que la Consejería de Desarrollo Sostenible que dirige José Luis Escudero ha participado activamente con un estand propio y con varias ponencias a iniciativas. En este foro ha dado su punto de vista sobre cómo colocar los puntos limpios en el centro de la Economía Circular dentro de las políticas municipales.

En el caso de Ciudad Real, con 75.000 habitantes, se generan al año en residuos voluminosos -colchones o mobiliario- el equivalente a 14 grandes salas, a lo que hay que sumar los 28 millones de kilos de residuos anuales.

Estos volúmenes "añaden un reto importante en la gestión", reto que pasa no sólo por mejorar la gestión, para lo que propone aportar incentivos a la ciudadanía, ya que mucha gente "no entiende para qué tiene que tener cinco cubos para separar".

Otro aspecto clave para Boadella es que los residuos sean gestionados 'in situ' para ahorrar CO2 derivado del transporte de los mismos. "Si lo conseguimos, ganaremos empleo en la ciudad y ganaremos en menos CO2 y menos transporte".

En cuanto a la reutilización, como ejemplo, ha hablado de un curso de reparación de muebles que se está llevando a cabo en Ciudad Real con materia prima recogida de los propios puntos limpios.

En este extremo ha puesto el ejemplo de la incentivación ciudadana más allá de la fiscal. "Tenemos que trabajar las ventajas para el ciudadano. Nos hemos enfocado mucho hacia las administraciones, pero no hemos puesto al ciudadano en el centro, no le hemos preguntado por qué no recicla", ha dicho.

Por ello, se pregunta qué se puede hacer para "aliviar los dolores del ciudadano" para que deje de "costarle" acudir al punto limpio. "En los puntos limpios tienen que pasar cosas, y tenemos que hacer que sean puntos de intercambio", ha propuesto

"MÁS VIDA" PARA LOS PUNTOS LIMPIOS

El director general de AMIAB, Pedro Sáez, se ha sumado a la idea de poder dotar de "más vida" a los puntos limpios. Para él, otro extremo importante es la formación de los gestores de estos puntos, para que sepan "cuál es el objetivo y la misión de ese punto limpio".

"Para que sepan recibir un residuo, clasificarlo, y entiendan el objetivo último de ese punto vivo. A partir de ahí, con esa buena formación, con los elementos digitales que tenemos a nuestra disposición, podemos garantizar la trazabilidad de la información necesaria para garantizar un buen uso", ha aseverado.

Así, la recogida de datos sobre la trazabilidad de los residuos pueden ser otro factor clave para saber qué hacer con ellos.

Localizar grupos de interés y trabajar con ellos a través de programas de formación, concienciación e incentivación que planteen los objetivos de cada punto limpio y cada ciudad es otra de las ideas planteadas por Sáez.

LA DIGITALIZACIÓN COMO RETO

El director general de Econcomputer, Juan Carlos Rodríguez, ha apostado por digitalizar la gestión de los puntos limpios. El error sería obviar el trabajo de los puntos limpios desde la administración pública. Así, como entidad local, ha pedido "tomar el toro por los cuernos y asumir que son instalaciones fundamentales".

Con ese punto de partida se tomará conciencia del personal especializado que hay que contratar para avanzar en la digitalización de los puntos limpios.

LA IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES LOCALES

Margarita Ruiz, del Ministerio para la Transición Ecológica, ha sido la encargada de arrancar el acto vía telemática para poner en valor la importancia que tienen las entidades locales a la hora de adaptarse a esta estrategia, ya que son los ciudadanos quienes "tienen que ser conscientes del papel que juegan".

Para Ruiz, resulta clave adaptar este modelo por la vía de la sensibilización ciudadana, ya que en la Economía Circular el reciclaje es "clave". Para ello, separar "más y mejor" los residuos hará más fácil el aprovechamiento de materias primas.

Tal y como ha recordado, hay ahora en camino reformas legislativas a las que se tendrán que adaptar las entidades locales de cara a mejorar y promover el reciclaje de residuos en los entornos urbanos.