El deute públic de la Comunitat Valenciana puja a 51.747 milions i se situa en el 47,8% del PIB

En tot l'Estat, el deute del conjunt de les administracions públiques va pujar en el segon trimestre fins al màxim històric d'1,42 bilions d'euros, situant-se en el 122,8% del PIB, per la qual cosa va augmentar en termes relatius un 2,26% respecte al trimestre anterior.

En taxa interanual es va incrementar un 10,35% respecte al mateix trimestre de l'any passat, amb 133.661 milions més, com a conseqüència de la crisi del Covid-19, que ha retallat els ingressos i ha elevat les despeses per a finançar les mesures de suport aprovades.

Així, la ràtio de deute públic sobre PIB es va situar en el 122,8%, la qual cosa suposa 2,5 punts percentuals menys respecte a la ràtio del primer trimestre (125,3%), quan va aconseguir el nivell històric més alt. A nivell interanual la ràtio de deute públic s'ha elevat en 12,5 punts percentuals.

Per administracions, el deute públic es va incrementar en totes entre els mesos d'abril i juny d'enguany, excepte en les corporacions locals. Així, el deute de l'Estat va pujar en el segon trimestre a 1.273.430 milions d'euros, un 9,85% més que fa un any, la qual cosa representa el 109,7% del PIB, amb un alça de 10,6 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, però baixant 2,5 punts percentuals enfront del trimestre anterior.

Per la seua banda, el deute de les comunitats autònomes va créixer un 2,1% interanual, fins als 312.030 milions d'euros en el segon trimestre, equivalent al 26,9% del PIB, huit desenes més que en 2020. A més, s'incrementa en 4.345 milions respecte al trimestre anterior.

Per contra, les corporacions locals van reduir un 9,3% el seu deute en el segon trimestre respecte al mateix període de l'any anterior, fins als 22.644 milions d'euros, la qual cosa representa el 2% del PIB, similar a la ràtio de l'any passat i del trimestre anterior.

Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va escalar fins als 91.855 milions d'euros entre abril i juny, per la qual cosa va marcar el seu rècord històric, sumant 23.000 milions més en només un any, amb un alça del 33,4%. La ràtio sobre PIB s'eleva fins al rècord del 7,9%, com a conseqüència del augment de despeses que ha hagut d'afrontar per a protegir a famílies i empreses.

CCAA MÉS ENDEUTADES

Dins de les comunitats autònomes, el deute es va elevar en termes absoluts en totes les regions respecte al segon trimestre de l'any anterior, excepte a Astúries, la Comunitat de Madrid i Navarra.

Catalunya (81.862 milions d'euros), Comunitat Valenciana (51.747 milions), Andalusia (35.577 milions) i Madrid (35.194 milions) continuen concentrant al segon trimestre dos terços de tot el deute en mans dels governs autonòmics, encara que també obeeix a una qüestió de població.

A continuació, figuren les comunitats de Castella-la Manxa (15.652 milions), Castella i Lleó (13.290 milions), Galícia (12.071 milions), País Basc (11.539 milions), Múrcia (11.154 milions) i Illes Balears (9.359 milions).

Tanquen la taula Aragó (8.979 milions), Canàries (6.575 milions), Extremadura (5.321 milions), Astúries (4.865 milions), Navarra (3.620 milions), Cantàbria (3.525 milions) i La Rioja (1.699 milions).

No obstant açò, en percentatge del PIB, la Comunitat Valenciana, amb un endeutament que suposa el 47,8%, segueix encapçalant a les regions més endeutades en relació a la seua riquesa, seguida de Castella-la Manxa, amb el 39,2%, i Catalunya, amb el 37,1%.

Per grandària d'ajuntaments, els de més de 300.000 habitants van acumular un deute de 4.804 milions d'euros fins a juny, 329 milions menys que en el mateix trimestre de l'any anterior.

En concret, Madrid, amb un deute de 1.710 milions d'euros, segueix al capdavant de les corporacions locals més endeutades, seguida de Barcelona, amb 835 milions, i Zaragoza, amb 685 milions. En el cas de València, ascendeix a 290 milions.