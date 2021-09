Sanitat facilita a més de 16.200 pacients l'accés als tractaments antivirals per a l'Hepatitis C des de 2015

L'estratègia de la Conselleria de Sanitat s'ha centrat a identificar als pacients que pateixen Hepatitis C a la Comunitat Valenciana i facilitar-los l'accés als nous tractaments, ja que a causa del cost resulten inaccessibles per a moltes de les persones que pateixen aquesta malaltia.

Per a açò, Sanitat ha invertit prop de 297 milions d'euros destinats a finançar aquests tractaments antivirals des de l'any 2015. Així, únicament des de gener fins a agost d'enguany 2021, han iniciat tractament per a l'Hepatitis C a la Comunitat Valenciana 436 pacients.

El cost dels tractaments per a aquests pacients ha suposat una inversió de 3,1 milions d'euros. La finalitat és que tots els pacients que pateixen aquesta patologia puguen accedir als tractaments, ja que la taxa de resposta al tractament de les persones infectades és superior al 95%.

A més, des de l'aparició dels nous antivirals s'ha ampliat l'accés de pacients segons el grau de fibrosis i, de fet, la Comunitat va ser una de les primeres autonomies que va ampliar els criteris a l'hora de prioritzar l'accés a aquests tractaments.

D'altra banda, Sanitat compta amb un Comité de Seguiment en el qual participen les associacions de pacients i el subcomité assessor de personal expert clínic (de Medicina i Farmàcia), que es fa càrrec de l'estratègia de garbellat de possibles casos que puguen estar sense diagnosticar a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'identificar-los per a iniciar els tractaments.