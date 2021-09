Hotel Flamingo presenta 'Take you home', una declaración pública e íntima al amor

Hotel Flamingo, el grupo formado por Andrea Guasch (La llamada, Cambio de clase) y Rosco (La Voz), acaba de lanzar su nuevo single y lo ha hecho de la forma más especial. Con manos temblorosas y ojos chispeantes, la pareja, que mantiene una relación profesional y de noviazgo, ha presentado el videoclip con una historia que sale de forma natural, entre amigos, y con el final más inesperado y sorprendente de todo: una propuesta de matrimonio.

Este jueves han presentado Take you home en el pequeño e íntimo bajo del local Abonavida (Madrid), un tema de amor que compusieron este verano de 2021. "Era una canción que dediqué el año pasado a Rosco", declara Andrea, añadiendo que no estaba pensada para estrenarla como parte de su nuevo disco.

Rosco hizo una preproducción juntando a los músicos de la banda, sin la presencia de Andrea por casa, y la preparó como sorpresa. Y así surge el videoclip: la cantante entra en un estudio con los ojos vendados, guiada por su chico, hasta que se destapa y se encuentra de cara con sus amigos.

Siguiendo las directrices de Rosco, Guasch se muestra emocionada durante este videoclip mientras canta, por primera vez de forma profesional, la íntima dedicatoria que entonces hizo a su chico. La sorpresa, sin embargo, queda al final: un anillo de boda (una calavera, original y propia de ellos) con el que el que fue participante en La Voz le pide ser la mujer de su vida.

Tras una pequeña boda en Las Vegas, la pareja tiene pensado hacer la celebración nupcial entre amigos, con el mar y música, en Alicante, el próximo verano de 2022. Con "mucho rock and roll", ya están ultimando los detalles del "fiestón".

Un disco de lo más personal

"Todo el disco tiene unas influencias de los años 60 llevados a la actualidad y quería producir este tema de otra manera", añade Rosco, quien tomó la inspiración de figuras icónicas como Miley Cyrus para aportar "tintes más modernos".

El concierto del primer disco con la banda al completo será en diciembre, en la Sala el Sol (Madrid). Y es que sus expectativas van para más allá: una gira fuera de la capital, hacia verano de 2022.

Las tres canciones que han compartido en la presentación, incluyendo el estreno de Take you home, pasa desde su "dedicación a la música" en Discos y vinilos, atravesando un tranquilo y emocionante "viaje" sobre la primera celebración de su enlace en Boda en las Vegas, hasta la declaración de amor.

Marcando expectativas bien altas, quieren que la siguiente canción sea una colaboración. "Estamos hablando con gente que nos gusta y nos motiva", quieren que toda colaboración dependa de una conexión más personal, fuera de cualquier "interés comercial".

La misma Angy, cantante y compañera de Andrea en La llamada, quien también estaba presente durante la pedida de mano, ya ha dejado caer a su amiga en varias ocasiones que está interesada. Habrá que esperar para presenciar si esta colaboración se hace realidad.

"Hemos sabido cómo sumarnos: el trabajo desde el respeto

Andrea y Rosco se conocieron en La llamada, el musical de Los Javis, hace tres años. Andrea, nerviosa en esa primera vez sobre aquel escenario, encontró un apoyo instantáneo en él: aquel músico que no conocía de nada pero que decidió darle el apoyo que necesitaba.

Algunas parejas comparten conversaciones íntimas en la cama, pero Andrea y Rosco comparten canciones. Trabajando codo con codo, han conseguido tener juntos a lo que definen como "su hijo": la trayectoria musical que han despegado juntos. Encuentran un balance y trabajan de forma equivalente, sin egos: "hemos sabido cómo sumarnos".

"Nos compenetramos muy bien, se echa en falta momentos como las tardes de pelis en casa", confiesa el músico. La pareja prepara hasta el mismo proceso de composición y se lleva siempre el trabajo a casa. Hay costumbres que no se pierden tras la cuarentena, y este romántico caso no es excepción.

Llevando a cuestas sus dos carreras, la musical y la actuación, Guasch sigue pendiente a nuevos proyectos: el estreno de una serie de HBO (Todo lo otro) el 16 de octubre, su breve aparición en Valeria, y su participación en una nueva obra de teatro que se estrenará el próximo mes de enero de 2022 en Teatros del Canal.

Ante planes de futuro, más allá de la boda, aún no piensan en hijos. "Paso a paso", ha añadido Andrea. Por ahora, tienen pensada una decoración propia del Hotel Flamingo para la celebración nupcial y, por supuesto, el anuncio de la próxima venta de las entradas de este pequeño grupo.