Pérez Garijo destaca el treball dels municipis valencians en la construcció d'aliances per a implantar els ODS

La consellera Cooperació, la presidenta de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Sostenible (REDS), Leire Pajín, i el Coordinador general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Eugeni de Manuel Rozalén, han inaugurat aquest dijous la Jornada 'Avances en la Implantación de los ODS en municipios de la Comunitat Valenciana'.

Pérez Garijo ha parlat de les actuacions que s'estan desenvolupant des de la Generalitat per a potenciar les 'aliances' que marca l'eix 5 dels ODS. En aquest sentit, ha ressaltat la "necessitat" de seguir enfortint l'Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible "com a ferramenta de sensibilització i informació", que compta ja amb 55 municipis adherits.

Així mateix, la consellera de Cooperació s'ha referit a la millora de la formació de les persones amb responsabilitat política i del personal d'ajuntaments "actuació a la qual contribuirà el recent conveni subscrit amb el Fons Valencià per la Solidaritat, associació de la qual formen part 119 ajuntaments i nou mancomunitats de municipis".

Al seu torn, Pérez Garijo ha esmentat que està previst subscriure un conveni amb la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Sostenible per a impartir formació als empleats públics sobre l'Agenda 2030; a més de treballar amb la FVMP perquè aquestes accions formatives arriben també a les entitats locals.

La consellera de Cooperació ha explicat també la línia de subvenció dirigida a entitats locals per a la territorialització dels ODS i la destinada a entitats sense ànim de lucre per a accions de foment, divulgació i educació.

"Amb tot açò -ha subratllat- pretenem reforçar tant la creació de xarxes supramunicipals com les aliances públic-privades, així com actuacions que tinguen com a finalitat augmentar la participació ciutadana en l'elaboració i seguiment de polítiques públiques orientades a l'Agenda 2030".

INFORME REDS

La consellera ha agraït el treball realitzat en l'informe sobre els avanços de l'Agenda 2030 a escala local, a més d'assenyalar que trobades com la de hui "són molt útils per a posar en comú les diferents experiències, ampliar la formació i un al·licient per a animar a altres a dur-les a terme".

Durant la seua intervenció, ha afirmat que "sempre hem sigut conscients del potencial de l'àmbit local com a motor de transformació per a aconseguir un model de desenvolupament urbà més humà i pròxim a la realitat de cada territori".

En aquest sentit, Pérez Garijo ha destacat que l'estratègia del Govern valencià per a l'impuls de les polítiques públiques "part del treball en xarxa i col·laboratiu perquè l'Agenda 2030 implica l'esforç col·lectiu, amb la participació dels diversos nivells de govern i institucions, agents socials i la implicació de la ciutadania".