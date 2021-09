Marín espera que en días esté formalizada la oferta para la compra de Palmas Altas

Marín ha respondido de esta manera ante las preguntas sobre Palmas Altas realizadas en el Pleno del Parlamento andaluz por la diputada y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien le ha acusado de llevar "año y medio mintiendo a los sevillanos", ya que anteriormente "se había anunciado que ya se había adquirido, algo que reconoce aquí que no era cierto".

Ante ello, Marín explica que el día 9 de septiembre se publicó el anuncio en el que "se ponía de manifiesto el interés de la Consejería de adquirir inmuebles para la Ciudad de la Justicia de Sevilla", con "plazos de prórrogas para que aquellas entidades o empresas que tengan un inmueble de esas características puedan presentar ofertas".

Sin embargo, afirma que "sólo ha concurrido Abengoa", por lo que se está "a la espera de que, puede que incluso hoy o mañana, se formalice la oferta definitiva para la adquisición de estos inmuebles". "Así la próxima semana podría darse traslado a Patrimonio para adquirir esos edificios", agrega.

Subraya que en febrero del pasado año se hizo una oferta por estos edificios de Palmas Altas, pero "en marzo saltó una pandemia y en febrero de 2021 Abengoa entró en concurso de acreedores, una situación a la que no se llega en un año". "Cuando el administrador concursal traslada la oferta de Abengoa es cuando se va a materializar", recalca, tras recordar que se trata de "78 euros de inversión". "Sevilla tendrá una ciudad de la justicia digna por fin", apostilla.

En su intervención, Pérez ha insistido en que Sevilla "merece una Ciudad de la Justicia moderna y eficiente", subrayando que se trata de "un proyecto tremendamente importante y estratégico" cuya propuesta de desarrollo en Palmas Altas fue "impulsada por el alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas".

Al hilo de ello, Marín ha respondido que, cuando llegó a la Consejería, Espadas le pidió ayuda con el desarrollo del proyecto y para la llegada del metro a esta zona de expansión de Sevilla. "Espadas me dijo 'Juan, échame una mano porque los míos hace 20 años que no me la echan, los míos no me hacen ni caso'", ha dicho Marín, que se ha dirigido a Pérez "entendiendo que no le gusten" estas declaraciones.

Pérez, de su lado, ha criticado que la Junta, desde que realizara el anuncio de compra en febrero de 2020 "ha perdido mucho tiempo por el camino" y llegara a decir en marzo de 2021 que "habían comprado las instalaciones, algo que no es cierto". Además, hace mención a que incluso Abengoa ha recibido otras ofertas "más beneficiosas que la de la Junta", a la par que llama la atención sobre la situación que afronta la empresa y su plantilla ante la "desidia y falta de compromiso" de la Junta.

La dirigente socialista pide a Marín más información sobre si conoce las otras ofertas y si se ha renegociado la compra por parte de la Administración andaluza. "Díganos la verdad porque en el último año medio nos ha mentido a los sevillanos", sentencia.