Love to Rock ofereix una "experiència integral" amb La Casa Azul, Carolina Durante, gastronomia i oci actiu

León Benavente, La Casa Azul, Novedades Carminha, Carolina Durante i bandes valencianes emergents destaquen en el cartell del Love to Rock Experience. El festival, que se celebrarà en La Marina de València els pròxims dies 22 i 23 d'octubre, pretén oferir "una experiència integral amb música, gastronomia, oci actiu i esport".

Així, el certamen fa en la seua segona edició "un ferm pas avant en la seua definició per a combinar actuacions musicals de bandes de primera línia del panorama nacional amb la gastronomia, l'esport i l'oci actiu". A més, Love to Rock aposta per l'avantguarda electrònica amb el projecte Volumens que portarà a l'espai Veles e Vents alguns dels VideoDJs més destacats del panorama europeu, destaquen els responsables de l'esdeveniment en un comunicat.

Love to Rock Experience es desenvoluparà en un context d'obertura després de decaure les restriccions per la covid en aquest tipus de cites. Seguint les mesures de desescalada que s'estan adoptant "i després de més de 18 mesos sense poder gaudir plenament d'un concert", el festival configura un format on el públic podrà per fi assistir dempeus i ballar a les actuacions musicals del festival.

Per a açò, en el plànol musical, el Love to Rock Experience ha completat un cartell en el qual participaran algunes de les formacions de l'indie i el pop estatal més destacades del moment: León Benavente, La Casa Azul, Novedades Carminha, Carolina Durante, Depedro, Ginebras, Derby Motoreta's Burrito Kachimba i Mujeres. El festival també aposta per bandes valencianes emergents tals com Júlia, Tenda, Is.las, entre unes altres. Els concerts tindran lloc en l'escenari Marina Nord.

Aquesta programació musical es completa amb el projecte Volumens, una iniciativa de referència amb diversos anys de trajectòria a València i que en cada edició dona a conéixer propostes de DJ i VideoDJ avantguardistes i experimentals de major interés. Marta Hammond, Hin und Zurück, Immersive Beats, Divora, Xino, Finalversion3, Moy Santana i H4L9000 constitueixen els artistes d'aquest any. Les sessions tindran lloc a l'edifici Veles e Vents.

Així mateix, s'ha incorporat a la seua oferta una sèrie d'activitats d'esport i oci actiu que poden ser gaudides amb preus especials pe als assistents: caiac de mar, paddel surf, windsurf, pilates, ioga i moto d'aigua.

La proposta es complementa amb un espai dedicat a la gastronomia, la Terrassa Malabar de l'edifici Veles e Vents, amb una oferta "avalada per Javier d'Andrés, Premi Nacional de Gastronomia, i el seu grup de la Sucursal", conclouen des de l'organització.