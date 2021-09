Compromís reclama blindar el pluralisme lingüístic en la futura llei general audiovisual

"El pluralisme lingüístic ha de ser protegit i reflectit en els mitjans audiovisuals, i així s'ha d'establir en la llei que regularà aquest sector", reivindica en un comunicat la portaveu adjunta de la coalició, Mònica Àlvaro.

Precisament, en eixa direcció van les aportacions a aquesta futura llei presentades pel govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) en el període de participació, a les quals cal sumar les efectuades per associacions de defensa del valencià i per entitats representants de l'audiovisual amb les quals s'ha reunit la coalició valencianista.

Malgrat aquestes aportacions, l'avantprojecte de la llei no arreplega el respecte a la pluralitat lingüística de l'estat, per la qual cosa el seu senador, Carles Mulet, ha registrat una pregunta escrita dirigida al Govern en la qual reclama una explicació a l'absència de mesures per a blindar la diversitat de llengües.

Per a Compromís, la pròxima llei de l'audiovisual és fonamental però no tal qual s'ha redactat l'avantprojecte: "No ens creuarem de braços davant una intencionalitat clara i manifesta d'obviar la nostra llengua".

En les seues al·legacions, la Generalitat va advertir que l'actual text no arreplega el pluralisme lingüístic, com sí ho feia el de 2010. Encara que sí es fa una referència a les llengües cooficials, no es concreten accions específiques per a donar suport a les llengües o per a garantir la seua protecció, qüestió que la coalició reclama que se solucione.