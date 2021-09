Cvirus.- El CVJ lamenta que les noves mesures s'"obliden" de l'oci educatiu que continua amb les mateixes restriccions

Des del CVJ i les seues entitats dedicades a l'oci educatiu (Federació d'Escoltisme Valencià, Scouts Valencians, Organització Juvenil Espanyola, Juniors Moviment Diocesà, Federació Don Bosco i Creu Roja Joventut) denuncien en un comunicat que l'educació no formal "continua amb les mateixes restriccions des de l'estiu, al mateix temps que s'ha produït una relaxació generalitzada de les mesures".

"L'experiència d'aquest estiu avala el treball que des de les entitats de voluntariat juvenil s'ha dut a terme per a crear espais de treball i convivència lliures de riscos", defenen les organitzacions, que recalquen que al llarg dels mesos juliol i agost han realitzat més de 120 campaments que han presentat un índex d'incidència relacionat amb la covid-19 "mínim".

Al seu juí, aquestes xifres "posen de manifest el compromís dels grups d'oci educatiu en el compliment escrupolós dels protocols per a adaptar-se a la situació sanitària actual, al mateix temps que demostren que l'educació no formal és un espai segur davant el virus".

En aquesta línia, recorden l'"enorme tasca educativa i pedagògica" que es realitza en les activitats dutes a terme per aquestes entitats de voluntariat juvenil, on l'esplai "conviu amb la formació en valors i coneixements".

Així mateix, consideren que la pandèmia de la Covid-19, amb la restricció de les relacions socials i de les activitats d'oci, "és l'oportunitat perfecta per a apostar de manera decidida per l'oci educatiu com una alternativa real enfront de l'oci nocturn hegemònic".

D'altra banda, assenyalen que les escoles de formació de les entitats d'oci educatiu "també han vist limitada la seua activitat amb una ràtio màxima de 25 persones per classe per a formar a monitors i monitores, mentre en altres àmbits acadèmics els aforaments són més elevats".

El nou decret sobre oci educatiu que prepara la Generalitat exigirà més titulacions a les persones voluntàries que duen a terme les activitats en les entitats d'oci educatiu i, per tant, serà necessari formar a més persones. Així, des del CVJ i les seues entitats d'educació no formal reclamen poder realitzar els processos formatius "en igualtat de condicions que altres institucions acadèmiques".