'El sustituto', amb Ricardo Gómez, Vicky Luengo i Pere Ponce, clausurarà la Mostra de València

Es tracta d'un thriller policíac, que es va presentar en la secció oficial de la passada edició del Festival de Màlaga i ha participat en el London Spanish Film Festival. Pròximament, competirà en oficial en el Mannheim Heidelrberg International Film Festival, a Alemanya.

Està ambientat en la dècada dels 80 i basat en fets reals: l'existència d'una colònia d'antics nazis establits plàcidament en la Costa Blanca. El guió està firmat pel propi Aibar al costat de María Luisa Calderón. Completen l'elenc Joaquín Climent, Susi Sánchez, Pol López, Nuria Herrero, Frank Feys, Hans-Peter Depper i Bruna Cusí, detallen els responsables de la producció en un comunicat.

Rodada a Dénia (Alacant) i altres localitats de la Comunitat Valenciana, 'El sustituto' ha comptat en l'apartat tècnic amb professionals de primer nivell com Álex de Pablo en la direcció de fotografia (Nominat al Goya per 'El Reino', de Rodrigo Sorogoyen), Uxua Castelló en la direcció d'art ('Explota Explota', de Nacho Álvarez), Teresa Font en muntatge (Premi Goya per 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar), Eduardo Esquide en so (Premi Europeu a millor so per 'La noche de 12 años') o Pepe Quetglás en Maquillatge (guardonat al Goya en nombroses ocasions, entre elles pel maquillatge de 'El laberinto del fauno' de Guillermo del Toro, film amb el qual va aconseguir també un Premi Ariel i un Premi Bafta).

La cinta, que arribarà a les sales el 29 d'octubre de la mà de Karma Films, és una producció de Tornasol, Voramar Films i Isaba Producciones Cinematográficas AIE (Espanya) en coproducció amb Entre Chien et loup (Bèlgica). Compta amb la participació de RTVE i À punt Media, amb la col·laboració d'Amazon Prime Video i el suport d'ICAA i de l'IVC de la Generalitat Valenciana. De les Vendes Internacionals s'encarregarà Latido.