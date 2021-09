Rechazan el último anuncio de Khloé Kardashian para televisión por ser "demasiado sexy"

Con la censura ha topado. Khloé Kardashian no podrá retransmitir su último anuncio por la televisión norteamericana ser "demasiado sexy". Y eso que la campaña no dista demasiado de otras temáticas publicitarias, pero las cadenas lo han rechazado tajantemente.

La hermana pequeña de Kim Kardashian es, obviamente, la protagonista absoluta del primer anuncio de televisión de su propia marca, Good American. El vídeo, titulado Find the One ("Encuentra el elegido"), es sencillo de explicar: en él aparece la influencer recostada sobre varias sábanas deshechas de una cama. Sin embargo, se encuentra en topless y la única prenda que lleva puesta son unos vaqueros de cintura alta de su línea Good Legs, cuyo precio suele orbitar los 145 dólares (unos 125 euros).

Aunque en todo momento cubre su pecho con las sábanas y no se le ve absolutamente nada censurable, hay que añadir que la Kardashian, de 37 años, habla casi susurrando mientras de fondo suena una música sugerente: "Esta vez es diferente. Me siento bien. Me siento sexy. Como si no tuviera que seguir buscando. Creo que he encontrado al elegido".

Las cadenas de la televisión estadounidense consideran empero que este clip no cumple con sus normas, las cuales promueven que "todas las partes deben estar debidamente vestidas" para su emisión. Un responsable de la marca, tomándose a broma que hayan retirado el anuncio 24 horas después de su publicación, ha declarado al medio Page Six: "Si llevar unos buenos vaqueros está mal, entonces Good American no quiere estar bien".

Añade por contra que el anuncio será reeditado para que obtenga la aprobación pertinente, si bien la campaña, según la firma, "pretende elevar y celebrar esa sensación de sensualidad y confianza que todas las mujeres experimentan al encontrar los vaqueros perfectos". Good American, en su perfil de Instagram, ha declarado con orgullo que sus vaqueros son "demasiado sexys para televisión".

¿Por qué Khloé se pierde siempre la MET Gala?

Asimismo, Khloé Kardashian ha respondido por fin a una de las preguntas que sus fans llevaban tiempo haciéndose: si es verdad el rumor que afirma que ella no va a la MET Gala porque está vetada por Anna Wintour, directora de la revista Vogue, que es quien finalmente criba a los asistentes.

A través de Twitter, la empresaria estaba contestando diversas cuestiones a los fans cuando le llegó la pregunta: "Khloé, ahora que estás conectada, dinos si los rumores de la MET Gala son ciertos". La socialité explicó sus ausencias de la forma más elocuente posible: "¡Por supuesto que no!". De hecho, Khloé siempre ha apoyado las apariciones de sus hermanas Kim, Kylie y Kendall, e incluso de su madre, Kris Jenner, si bien tampoco su hermana Kourtney ha participado nunca.