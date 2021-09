Thalía revela por qué no ha vuelto a hacer una telenovela y qué tendría que pasar para hacerlo

La cantante y actriz Thalía reveló por qué no ha vuelto a protagonizar telenovelas, después de haber sido una de las más famosas intérpretes de este género.

Con papeles protagonistas en Maria Mercedes, Marimar y María la del Barrio o Rosalinda, era de esperar que continuase su camino, pero para desesperación de sus fans, eso no ocurrió.

"Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guion que me haga sentir 'Vaya, este es el personaje que quiero'", explicaba la actriz a la presentadora Ana María Braga, del programa brasileño Mais Você.

"Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen", decía la cantante como condición para volver a hacer televisión. Ese papel soñado debería ser como el de María, la del barrio.

Y es que ese papel marcó a Thalía, pues era una personaje "valiente, atrevida y que dice las cosas como son, del corazón a la boca".

Quizá también podría ser alguien como Marimar, a rol que recuerda como "muy orgánica, muy real, muy sincera y llena de amor. La gente lo sintió la primera vez que salió en televisión y lo vuelve a sentir ahora en la era digital. Me encanta".

Mientras le llega y no un papel que la anime a volver a interpretar una serie, la autora de la famosa frase "¿Me Escuchan, Me Oyen, Me Sienten?, sigue de plena actualidad y muy recientemente se inauguró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.