Medio Ambiente destina 300.000 euros para la limpieza de las playas rurales de Cantabria

Están destinadas a financiar los gastos municipales originados por la limpieza de estos enclaves de elevada fragilidad paisajística en un entorno poco transformado que mantiene un carácter rural, con difícil acceso y un uso moderado.

Las actuaciones que sean objeto de esta subvención deben estar encaminadas a la conservación y protección de los hábitats naturales, especies de singular interés y preservación del elevado potencial paisajístico de las playas rurales de Cantabria.

Las playas rurales que existen en Cantabria son Sonabia (Castro Urdiales), San Julián (Liendo), Aila (Laredo), Helgueras (Noja), Antuerta (Bareyo), Arnillas, Langre, Somo y El Puntal (Ribamontán al Mar), Covachos (Santa Cruz de Bezana), Canallave y Valdearenas (Ribamontán al Mar), Usgo y Los Caballos (Miengo), Tagle o El Sable (Suances), Santa Justa (Santillana del Mar), La Rabia, Oyambre, Gerruca y Gerra, Merón y Fuentes (San Vicente de la Barquera), y Berellín, El Sable, Tapicu, Radillu y Lledrá, Aramal y El Pedrero (Val de San Vicente).

Las entidades interesadas podrán solicitar las ayudas en el plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC y lo podrán hacer para la limpieza, bien de todas o de algunas de las playas pertenecientes a su término municipal.

Se subvencionarán tanto actuaciones manuales como las realizadas con medios mecánicos, y el número mínimo de intervenciones a realizar será de 95 para cada una de las playas para las que se solicita la ayuda.

Las solicitudes se podrán presentar en el registro de la Consejería o en cualquier otro permitido por la normativa.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha destacado que el objetivo de estas ayudas es contribuir a que los municipios con playas rurales adopten un sistema de limpieza y conservación adecuado a las peculiaridades de las playas de Cantabria.

Blanco se ha mostrado partidario de promover actuaciones de limpieza de arenales "que no afecten al equilibrio de sus ecosistemas y contribuyan a la preservación del elevado potencial paisajístico, ecológico y recreativo de la región".

En este sentido, ha animiado a adoptar aquellas medidas que resulten eficaces para lograr un nivel óptimo de las condiciones higiénico-sanitarias para los usuarios de este tipo de arenales, además de que no supongan alteraciones en la biodiversidad costera, alteración de los perfiles de playa, no provoquen pérdida de sedimentos y no afecten a los valores paisajístico de dichos enclaves.