Renfe cancela 81 trenes de Rodalies de Cataluña y cierra dos estaciones por la huelga de maquinistas

📢 Importants alteracions al servei de Rodalies per l’absència injustificada de maquinistes



📌 L’incompliment dels serveis mínims per part d’un grup de maquinistes afecta el 47% del servei previst per avui



🙏 Demanem disculpes als ciutadans afectats pic.twitter.com/yde0i4UBeY