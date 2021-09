Vara dice que a las CCAA con más PIB "no les puede salir gratis" en la nueva financiación la energía que producen otras

Según Vara, hay comunidades con un PIB alto gracias a las energía que se produce en Extremadura, que exporta tres de cada cuatro megavatios que genera, algo que "no les puede salir gratis".

Fernández Vara se ha mostrado así de acuerdo con la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien le ha preguntado este jueves en el Pleno de la Asamblea por el modelo de financiación.

En este sentido, ha señalado que hay comunidades que producen el 4% de la energía que consumen "y que se nutren en el 96% de la que se produce aquí", que no pueden después "echarnos en cara que tienen mucho PIB y tienen que dar muchos recursos a los demás".

Vara ha abundado en que si estas comunidades tuvieran la energía que producen "no tendrían el PIB que tienen, y esto es algo que hay que empezar a poner encima de la mesa en los debates", algo que hasta ahora no se ha hecho porque se creía que que "eran de todos", pero "si cada uno se quiere quedar con lo que tiene, vamos a poner encima de la mesa lo que tenemos y lo que producimos, y a ver quien gana en estas nuevas balanzas, contra las que he estado siempre", ha dicho Vara.

ARMONIZACIÓN FISCAL

Sobre la negociación del nuevo modelo, ha señalado que se abordará sobre la base de dos elementos. Por un lado el documento elaborado de la comisión de expertos, y lo que se ha aprobado al respecto en el parlamento autonómico, durante un pleno monográfico y en las distintas resoluciones aprobadas en debates sobre el estado de la región.

Para Fernández Vara, lo fundamental es que la financiación del nuevo modelo sea "suficiente", y para ello "lo primero que hay que hacer es poner encima de la mesa más recursos, porque hoy por hoy no son suficientes".

El presidente extremeño ha reiterado que "no tributan los territorios, sino los ciudadanos", quienes en su opinión "deberían pagar lo mismo en el conjunto del territorio", motivo por el que está a favor de una armonización fiscal.

UN "PASTIZAL" EN MEDICAMENTOS

Por otro lado, ha señalado que le preocupa el futuro incremento del gasto sanitario, ya que en el Ministerio de Sanidad hay "centenares" de expedientes de nuevos productos y medicamentos. En este sentido, ya ha trasladado al Gobierno que antes de que las CCAA se sienten a hablar de la financiación hay que ver el "impacto que van a tener en el gasto todos esos expedientes cuando se autoricen".

"No me vale de nada firmar una negociación de financiación autonómica si dos años después se incrementa el gasto un 20% porque aparecen medicamentos de última generación que valen un pastizal".

COMPENSACIÓN POR LA ENERGÍA EXTREMEÑA

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que la reforma del sistema de financiación es "urgente" porque "no contenta a nadie, ni siquiera a las que tienen más población", y que están conformando un "bloque" para que el reparto contemple cuestiones que les beneficie por sus características.

En este sentido ha sugerido que Extremadura haga lo "mismo" con regiones con las que comparte características como el envejecimiento, la despoblación o la baja renta per capita.

Para De Miguel en esta próxima reforma "no debe haber ni vencedores ni vencidos", y no puede convertirse en una "pugna entre comunidades autónomas, entre las ricas y las empobrecidas".

Así, ha señalado que para que "un sistema de financiación sea justo se necesita que se ingrese más, y eso pasa por algo muy sencillo, que es que los que más tienen, más paguen".

En este sentido, aboga por una "fiscalidad más justa" en línea con los países del entorno, y que pasaría por cuestiones "tan básicas" como que el impuesto de sociedades llegue al 15% a las grandes empresas "tal y como el Gobierno defiende en los foros internacionales".

Por otra parte, ha remarcado que Extremadura "necesita una compensación por los grandes proyectos energéticos que se están instalando en nuestro territorio dejando más impactos negativos que positivos en la actualidad".

PILA VERDE, DESPENSA Y PULMÓN DE ESPAÑA

De Miguel ha señalado que la producción energética de Extremadura en 2020 superó en más de un 400% a la demanda regional, con un 74% de la potencia instalada renovable, y exporta tres de cada cuatro megavatios producidos.

"Esto tiene que tener una compensación, no podemos ser la pila verde, la despensa y el pulmón de España y que ello nos penalice. No puede ser que haya una tercera colonización energética en esta tierra a cambio de nada", ha señalado.

Finalmente, ha abogado por acabar con el 'dumping fiscal' en algunas comunidades que "se lo pueden permitir", creando una "suerte de paraíso para los ricos".

Por todo ello, ha pedido al presidente extremeño de cara a la próxima negociación del modelo de financiación que sea "valiente", porque la comunidad se juega "mucho" en esta reforma.