La dansa inclusiva protagonitza l'Aplec del Mediterrani de Mostra Viva

L'Aplec de dansa del Mediterrani -que es desenvoluparà des d'aquest divendres 1 i fins al diumenge, 3 d'octubre- fusiona tradició, modernitat i diversitat amb una selecció d'espectacles que, com cada edició, inclou tant a estudiants com a ballarins i ballarines professionals.

L'esdeveniment estrena nova seu en Carme Teatre i torna als peus de les Torres de Serrano, on oferirà algunes de les seues representacions. Acadèmies, escoles i conservatoris de dansa, així com grups de dansaes coincidiran el dissabte dia 2 al matí en el monument històric.

La trobada aposta de nou per la multiculturalitat i la diversitat escènica en la seua programació. Carme Teatre albergarà estils tan diversos com a dansa contemporània o performances a més de flamenc inclusiu. Les actuacions seran oferides per grups o col·lectius com a Cia. Danza Mobile (1 d'octubre), Cia. de Danza José Galán -pionera en flamenc inclusiu-, Cía. de Danza Diversa Dan Zass (les dos el 2 d'octubre), Lamatdance Company & Cia. i Danza Vinculados(3 d'octubre).

Aquests últims oferiran la proposta 'Del Sacromonte a Nueva York: Tributo a Omega', disc d'Enrique Morente i Lagartija Nick. L'actuació comptarà amb escenografia virtual a través d'un video mapping i la posada en escena s'acompanyarà d'una àudio guia. Aquest muntatge compta amb la col·laboració del Grup Social ONCE i farà possible que deu persones invidents s'endinsen en l'espectacle gràcies al tacte i a cau d'orella; a més, hi haurà un debat posterior sobre l'experiència.

L'Estació del Nord també serà escenari d'una de les representacions del festival. En concret, durant la inauguració del divendres 1 d'octubre; aquest estarà protagonitzada per la companyia Meet Share Dance que interpretarà l'espectacle 'El Muro'. Meet Shere Dance està especialitzada en dansa inclusiva.

D'altra banda, dins de les activitats paral·leles, el Museu de Belles Arts albergarà un taller de dansa inclusiva el diumenge 3 d'octubre a les 11.00h i serà escenari de l'estrena de 'The Shape of a Day', espectacle creat en la plataforma de residències virtuals Inmoviment 2.0 en la disciplina de dansa contemporània sota la coordinació de Lali Ayguadé en una col·laboració entre Mostra Viva i el Circuit Bucles.

CIRC SOCIAL I DIDÀCTICA

Així mateix, per segon any, les jornades de Circ Social, que també tindran lloc entre els dies 1 i 3 d'octubre, inclouran un debat i un taller en l'Octubre Centre Cultura Contemporània que conclouran l'últim dia amb la representació d'un espectacle a càrrec dels estudiants de circ inclusiu en el claustre gòtic del Centre del Carme.

Les activitats giraran entorn de la utilització del circ com a ferramenta per a promoure i potenciar habilitats artístiques, físiques i psicosocials en les persones que ho practiquen; sobretot en la intervenció en col·lectius amb alt risc d'exclusió, ja siga per desestructuració social i econòmica o per diversitat funcional.

Per la seua banda, el MuVIM torna a ser seu del cicle de Mostra Educativa, en el qual s'oferixen tallers tant per a escolars com per a públic familiar entorn de la realitat cultural del Mediterrani. En aquesta ocasió l'eix central serà el llenguatge del còmic, també tindrà activitats didàctiques entorn de les exposicions del cicle Arts Visuals de Mostra Viva.