El preu de la vivenda de segona mà a la Comunitat puja un 6,6% al segon trimestre, segons urbanData

En el conjunt nacional, el preu de compravenda de vivenda de segona mà ha crescut un 5,4 per cent de mitjana a escala nacional al segon trimestre de 2021 respecte al mateix període de l'any anterior.

Les dades de l'informe publicat aquest dijous indiquen que el preu unitari mitjà a Espanya durant aquest període va ser de 1.789 euros per metre quadrat, per damunt dels registres prepandèmia.

Entre les comunitats autònomes que han tingut evolucions interanuals superiors a la mitjana destaca la Comunitat Valenciana (6,6%) fins a situar-se en els 1.355 euros per metre quadrat.

Per davall de l'evolució mitjana, però totes en positiu, li segueixen Comunitat de Madrid (4,8%) amb un preu unitari de 2.740 euros; País Basc (4,5%) amb un preu de 2.615 euros. Castella i Lleó i Illes Balears, que han tingut un augment del 3,6%, No obstant açò, el seu preu va des dels 1.038 en León als 2.859 euros per metre quadrat de les illes, la regió més cara.

Per la seua banda, la vivenda a Catalunya s'ha revaloritzat un 3,2% (2.320 euros per metre quadrat), mentre que a Galícia ho ha fet un 3,1% (1.239 euros), a Canàries un 2,4% (1.702 euros) i a Andalusia un 1,6%, fins a aconseguir els 1.541 euros per metre quadrat.

L'estudi també apunta que l'esforç de compra nacional, és a dir els anys de renda bruta per llar que es necessiten per a adquirir una vivenda, que va aconseguir els 6,7 anys.

La Comunitat de Madrid (8,1 anys), Catalunya (7,2 anys) i Andalusia (7,0 anys) sobrepassen aquesta taxa. Canàries (6,4) també està per damunt dels sis anys recomanats mentre que a Navarra serien 4,7; a Extremadura 4,6 i a Cantàbria 4,5 anys. Múrcia i Castella-la Manxa (amb el preu unitari més baix) únicament requereixen quatre anys d'esforç.