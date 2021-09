Mark Hoppus, líder y vocalista de Blink-182: "¡Estoy libre de cáncer!"

Fue a mediados de julio que Mark Hoppus, líder y vocalista del grupo Blink-182, desveló que padecía un linfoma en grado cuatro. el diagnóstico oficial era el de un linfoma difuso de células B grandes en estadio 4-A, el mismo tipo de cáncer que vivió su madre. Y que esta superó, como también ha hecho él, según ha confirmado a través de sus redes sociales.

Debido a esta enfermedad cancerígena, que le estaba afectando a sus glóbulos blancos, Hoppus comenzó con las pertinentes sesiones de quimioterapia, que terminaron, tal y como hizo saber a sus fans, hace apenas un par de semanas y que han tenido los mejores resultados posibles.

"Acabo de ver a mi oncólogo y… ¡Estoy libre de cáncer! Gracias a Dios, al Universo, a mis amigos y a mi familia. Gracias a todos aquellos que me mandaron su apoyo, su bondad y su amor", ha comenzado su mensaje el también bajista de la banda, que en la próxima primavera cumplirá 50 años, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Hoppus advierte, eso sí, de que todavía tendrá que asistir "a chequeos cada seis meses" y que no será hasta finales de este 2021 cuando podrá "año volver a la normalidad". "Pero hoy es un día asombroso y me siento bendecido", ha concluido sobre la buena nueva, junto con la pregunta: "¿Me apuntáis una victoria en los comentarios del partido?". Otras personalidades del mundo de la música como Avril Lavigne o John Mayer, entre otras mucha, le han dado su enhorabuena.

El cáncer que ha padecido el cantante estadounidense de éxitos como All The Small Things o Whiat's My Ag Again? es "el tipo de linfoma no Hodgkin más común en todo el mundo, y cada año se diagnostica a más de 18.000 personas", que ataca a los glóbulos blancos, provocando que la persona tenga serias dificultades para defenderse de infecciones, según informa la Fundación de Investigación del Linfoma.