Illa dice que la propuesta de la CUP de un referéndum unilateral es ilegal y pedirán la reconsideración de la Mesa

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que la propuesta de resolución de la CUP para que el Parlament se comprometa a llevar a cabo un referéndum unilateral en esta legislatura es ilegal y "no lleva a ninguna parte".

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha explicado que su grupo parlamentario pedirá a la Mesa de la Cámara catalana que reconsidere su admisión a trámite, porque "no forma parte de las competencias del Parlament de Cataluña organizar referéndums".

A su juicio, la propuesta supone repetir los "errores" cometidos en 2017 y llega en un momento en que la mayoría de catalanes quiere pasar página, buscar consensos y acordar un plan de choque contra la crisis social.

También ha replicado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que este miércoles aseguró que el PSC no tenía un plan alternativo al proyecto independentista: "Si realmente tiene interés en que discutamos las alternativas que hay y busquemos un mínimo consenso entre catalanes, le pido una vez más al señor Aragonès que abramos un diálogo".

El jefe de la oposición hacía referencia a la petición de los socialistas a Aragonès de que convoque la Mesa de partidos catalanes que aprobó el Parlament, para recoger todas las propuestas de los partidos representados en la Cámara.

Illa ha defendido que la propuesta del PSC pasa por reforzar el autogobierno de Catalunya, y ha instado a Aragonès a explicar cuál es su planteamiento sobre la financiación autonómica y a estar "en las mesas" donde se discuten estas cuestiones con el Estado.

"Todo el mundo espera a Catalunya para poder reforzar esta España plural y diversa", ha dicho Illa, que ha destacado que ha abordado esta cuestión en reuniones con presidentes autonómicos como Ximo Puig, Francina Armengol y Javier Lambán. PUIGDEMONT Y VIA LAIETANA

Puigdemont y Via Laietana

Sobre la detención en Cerdeña (Italia) del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha mantenido que debe comparecer ante la Justicia, ha expresado su respeto por los tribunales italianos y ha afirmado que tanto en España como en Italia hay separación de poderes.

Preguntado por si su situación debe formar parte de las conversaciones en la mesa de diálogo, ha dicho: "Debe hacer frente a las consecuencias de las decisiones que tomó, lo digo con el máximo respeto pero también con la máxima claridad".

También ha asegurado que el Gobierno no ha renunciado a reformar el delito de sedición --para actualizarlo y no para beneficiar a nadie en concreto, ha puntualizado-- y que no tiene "ninguna duda de que el presidente cumplirá los compromisos" que asumió al respecto en su investidura.

Además, ha defendido la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, y ha dicho que el PSC apuesta por mantener las funciones actuales de la comisaría de la Via Laietana, lo que ve compatible con recordar que "ahí hubo episodios durante una época oscura del franquismo".