Jesús se queda en shock al ver a Marina en el círculo de fuego de 'La última tentación': "¿Me la habéis cambiado?"

Un nuevo capítulo de La última tentación vio la luz este miércoles en Telecinco. El programa ilustró el reencuentro entre Marina García y Jesús Sánchez. La pareja se rompió en La isla de las tentaciones 3, cuando la sevillana le fue infiel a Sánchez con Isaac Torres tras cinco años de relación.

Sin embargo, y tal y como había anunciado la influencer, este verano intentaron darse una oportunidad. Así, al verse en el círculo de fuego, no pudieron evitar sonreír. Comenzó a hablar Marina: "La vida nos ha vuelto a traer aquí y te quiero pedir otra vez perdón. Él me quiere por encima de todo, últimamente me he acordado mucho de lo que tenía antes. No creo en las segundas oportunidades, pero sí en nosotros".

Por su parte, el sevillano se mostró muy sorprendido ante las románticas palabras de Marina. "No sé de dónde has sacado esa ilusión, hacía mucho que no la tenías. Estás volviendo a ser tú, la Marina que yo conocía, y estamos puliendo nuestros fallos, que eran muchos", declaró. También se impactó Sánchez al saber que García iba hablando de él como si fuera su novio, pues él aún no se atrevía a utilizar ese término.

"No es que esté enamorada, pero estoy ilusionada y volviendo a sentir las cosas que me faltaban al principio. Hasta que no te he perdido, no he sabido valorarte", reconoció ella.

Marina, a Jesús: "Quería pedirte perdón, otra vez"

Jesús: "Creo que el perdón lo da el camino y los actos"



Y es que, todavía no había perdonado completamente a la joven, y le hacía falta tiempo y ver ciertas acciones por parte de ella. La última tentación podría ser un trampolín para que el sevillano confíe en Marina.

De su primer paso por el programa, Jesús contó que lo que más le había dolido era la manera en la que Marina había hablado de él. "No me supiste dar mi lugar y quiero que me lo des. Lo que más me dolió fue que me echaste por tierra. Ya no me valen las palabras, quiero actos", sentenció.

García le pidió perdón por ello, y Jesús se emocionó al contar que había "aprendido a perdonar y a vivir sin rencor". Poco después, las llamas y el círculo de fuego se apagaron, y Marina decidió darle una oportunidad a Jesús, por lo que ambos se fueron juntos.

"¿Me la habéis cambiado en el viaje, Sandra? No la reconozco, nunca ha sido tan cariñosa conmigo, siempre era yo el que más daba. No me esperaba verla tan segura de nosotros", comentó Jesús justo antes de irse, en shock.