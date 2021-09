José Antonio, en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Sé las letras que me quedan, pero no voy a traicionar a Jesús"

Pasapalabra vivió este miércoles el segundo enfrentamiento en El Rosco entre José Antonio Valdés y Jesús Estrada (que venció en La Silla Azul y continuó en el concurso de Antena 3).

José Antonio fue el encargado de arrancar la última prueba del programa, a la que llegó con 141 segundos de tiempo para enfrentarse a su segundo rosco. Con una racha de 3 aciertos, pasó el turno a su contrincante.

Jesús, por su parte, contó con 133 segundos para enfrentarse a las 25 letras que le preguntó Roberto Leal. El ingeniero logró acertar 7 preguntas antes pasar palabra a su adversario.

Ambos fueron respondiendo, en sus respectivos turnos, a las preguntas del presentador, hasta que acabaron la primera ronda, donde José Antonio acertó 18 letras y conservó 34 segundos para la siguiente vuelta.

Jesús, por su parte, terminó la primera ronda con 18 aciertos y 28 segundos de tiempo. Ambos fueron acertando hasta que llegaron a los 22 aciertos, donde el Estrada se plantó y Valdés comentó algo inesperado.

Jesús y José Antonio, en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

"No soy de naturaleza traidora, eso quiere decir que, con lo amigo que soy de Jesús, no voy a traicionarle y eso que sé las tres que me quedan", afirmó José Antonio, a lo que su rival le contestó: "106.000 euros –el bote del día- es mucha amistad...".

"¡Recuérdalo más adelante!", exclamó Valdés que, con 13 segundos por delante, no contestó a las letras que le quedaban, empatando con su adversario y, de esa manera, evitando ambos La Silla Azul el próximo jueves.