Helena, en 'First dates': "Me gusta ir llamando la atención y rompiendo cuellos"

Sin timidez y con mucho amor propio. Así llegó Helena a First dates este miércoles en busca del amor, donde afirmó que "me gusta gustar, ir llamando la atención e ir rompiendo cuellos".

Matías Roure, el barman del restaurante de Cuatro, comentó su altura nada más verla y Lidia Torrent le preguntó a la joven: "¿Te han dicho alguna vez que impones?". Helena le contestó afirmativamente: "Creo que asusto a los chicos".

"En el amor lo doy todo porque soy una chica todoterreno. Estoy acostumbrada a un tipo de chico exuberante, pero que luego lo conoces y solo le puedes decir que se calle porque como persona no vale nada", comentó.

Lidia Torrent y Helena, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Andrea, un italiano afincado en Barcelona: "Soy un chico muy alegre, hablo muchísimo, ambicioso y emprendedor. También me gusta mucho viajar y descubrir cosas nuevas", comentó en su presentación.

"Mi primera impresión ha sido buena y mala a la vez porque ya he tratado con bastantes chicos así como él, con ese físico de chulito. Luego los conoces como personas y no valen nada, pero voy a darle una oportunidad porque no todo el mundo es igual", aseguró Helena.

Pese a sus reticencias, Helena quiso conocer un poco más a Andrea durante la velada y ver que le podía aportar el italiano aparte de su físico: "Me encanta su sonrisa", admitió la barcelonesa.

Andrea y Helena, en ‘First dates’. MEDIASET

Andrea destacó durante la cena que Helena le imponía mucho: "Es muy alta y muy grande, tiene una espalda...", reconoció. "Tú no podrías estar con un chico de 1,90 y delgado", le dijo a su cita, que le contestó: "A mí me gustan los chicos grandes".

Al final, el entrenador personal sí que quiso tener una segunda cita con Helena: "Me encanta, he estado muy bien". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar con el italiano: "Le veo un chico con muchos puntos en común conmigo".