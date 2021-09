El Rey y Sánchez inauguran el Automobile de Barcelona este jueves sin Aragonès

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverán este jueves a Cataluña para inaugurar el salón Automobile Barcelona, donde no coincidirán con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que estará centrado en el último día del Debate de Política General en el Parlament, pero sí con una representación del Govern.

El monarca -en su primera visita a Barcelona en el inicio del curso político- y Sánchez abrirán el salón participando en un almuerzo junto a otras autoridades este mismo jueves en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, donde tendrá lugar el salón desde el 30 de septiembre al 10 de octubre.

Entre estas autoridades está prevista la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent; el presidente del salón, Enrique Lacalle, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, según fuentes de la institución ferial.

Después del almuerzo está previsto que el Rey y Sánchez, junto con otras autoridades, realicen un paseo por el salón para conocer las últimas novedades del sector.

Vehículo eléctrico

El salón, de carácter bianual, llega con la participación de 23 marcas de automóviles y acogerá un total de 18 primicias, todo ello con el vehículo eléctrico como protagonista y en un momento de transformación del sector y de gran impacto de la crisis de chips semiconductores a nivel mundial.

Las marcas automovilísticas participantes son Baltasar, BMW, Cupra, Dacia, DFSK, DR, Evo, Ford, Hispano Suiza, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Lotus, Mercedes Benz, Mini, Nissan, Renault, Seat, Smart, Subaru, Suzuki y Volvo.

Algunas marcas que habían asistido en otras ocasiones -como Ferrari, Porsche y Tesla- no se podrán ver este año porque no lo tenían previsto, otras porque no tienen modelos a presentar, mientras que algunas se han dado de baja en los últimos meses.

El presidente de Automobile Barcelona, Enrique Lacalle, ha asegurado esta semana que el certamen es "uno de los mayores escaparates de la industria" y que en esta edición se mostrará la apuesta del sector y del salón en el proceso de electrificación de los coches.

"Estamos ante un cambio imparable en el mundo de la movilidad y nos sentimos orgullos de la confianza que las marcas han depositado en nosotros como gran plataforma desde la que explicar estas tendencias", ha señaló.