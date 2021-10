Entrevista | Ignacio Urquizu: "Llegar a acuerdos no es tan sexy políticamente como decirnos cosas, pero es lo mejor"

Ignacio Urquizu es alcalde de su pueblo, Alcañiz, el segundo más grande de Teruel y el lugar donde nació. Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Sociología, fue diputado en las Cortes de Aragón (2015) y diputado socialista en el Congreso (2015-2019). Acaba de publicar Otra política es posible. Otra política con menos ruido, más pactos y, dice, más provechosa para los ciudadanos.

Pregunta. El libro se titular Otra política es posible. ¿Cómo es la actual?

Respuesta. Polarizada y con una profunda ausencia de diálogo y capacidad de entender al otro.

P. Reivindicas los acuerdos entre diferentes. ¿Por qué?

R. Los ciudadanos se sienten mejor cuando ven que la política no consiste en descalificar al otro, sino en un juego de argumentos donde a veces se puede llegar hasta a coincidir. Creo, además, que eso tiene consecuencias positivas para el cambio social.

P. ¿En qué sentido? ¿Cómo influye en las políticas?

R. Si quieres que un cambio perdure, es necesario que la mayoría esté de acuerdo. La inversión en I+D, por ejemplo, tarda entre cuatro y cinco años en tener efecto sobre el crecimiento, así que hace falta sostenerlo en el tiempo. En resumen: si quieres cambiar la sociedad, el acuerdo es mucho más útil que el desacuerdo.

P. Hay quien pensará que, si un cambio de Gobierno no implica un cambio de políticas, el sistema no funciona.

R. No hablamos de acordar todo, sino algunas cuestiones nucleares. La ley más importante son los presupuestos y ahí es difícil ponerse de acuerdo, porque un Gobierno progresista enfatiza las políticas sociales y uno conservador quiere reducir el gasto y los ingresos, pero el sistema educativo, el de pensiones... necesitan mantenerse en el tiempo.

P. Y, sin embargo, cada vez parecen más difíciles esos pactos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

R. Creo que la situación de los bloques viene con el cambio de 2015, cuando pasamos de un bipartidismo imperfecto a dos bloques muy herméticos donde toda movilidad es intrabloques. Seguramente los bloques se reforzaban porque había competición interna, porque cada uno luchaba por liderar su propio bloque.

P. En 2015-2016 se habló de un acuerdo PSOE-Ciudadanos. ¿Por qué crees que fracasó? ¿Cuestiones políticas, personales...?

R. Ningún fenómeno depende de un único factor. Creo que el ingrediente personal importa y, seguramente, si hubiera otros liderazgos a lo mejor el mundo habría sido distinto. También es verdad que nuestro sistema a veces no facilita el acuerdo. El modelo de investidura que tenemos, por ejemplo, te permite tener 180 noes sin tener 180 síes. Y con 180 noes puedes paralizar el país. Me intriga que no se esté proponiendo un cambio en esa dirección para que no vuelva a pasar lo que pasó. Creo que también influye un sistema donde los territorios pesan mucho y donde las fuerzas políticas territorializadas tienen mucha influencia. Es decir, hay factores políticos institucionales y factores personales.

Ignacio Urquizu, exdiputado socialista y alcalde de Alcañiz (Teruel). Elena Buenavista

P. Cuando hablas de la crispación en el libro, señalas a PP, Unidas Podemos y Vox. ¿La crispación sólo baja cuando el PSOE está en la oposición?

R. Los datos académicos indican eso: la polarización baja cuando el PSOE está en la oposición. Cuando el PP está en la oposición, sucede lo contrario. En condiciones normales, si todo el mundo fuera a votar por razones ideológicas, habría una mayoría de centro-izquierda. La única forma de que el PP tenga más oportunidades es que no se vote por razones ideológicas, sino porque hay gente que se queda en casa y otros estén movilizados. Es una estrategia política.

P. ¿A quién señalarías como responsable de la polarización y la crispación que tenemos ahora?

R. El mayor responsable es Vox. Y creo que lo hace de forma deliberada, porque sabe que el PP está reagrupando voto del centro-derecha y su única oportunidad de mantener apoyos es polarizar en debates en los que hay consensos, pero también una minoría movilizadora. Por ejemplo, en España la mayoría está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y sólo una pequeña minoría practica la homofobia. Ese grupo es al que intentan tensar.

P. ¿Y cómo ves al PP? ¿Cómo afronta esta competición con Vox?

R. Creo que Casado acertó en la moción de censura, cuando fue capaz de diferenciarse y distinguirse de Vox, porque las elecciones en España se ganan en el centro. Es verdad que ha conseguido reagrupar voto de centro-derecha, sobre todo con la caída de Ciudadanos, pero sigue teniendo problemas de liderazgo.

P. ¿Puede trasladarse la crispación del debate político a la calle?

R. Me preocupó que, en pleno confinamiento, hubiera gente que se lo saltó con cacerolas. Eso era resultado de la polarización o de la crispación. Pero viendo las encuestas, los españoles están más crispados frente a los políticos que entre ellos. Creo que esperan cosas distintas de los políticos.

P. ¿Y qué responsabilidad tienen la ciudadanía, los medios...?

R. Creo que los periodistas tienen parte de responsabilidad, porque en el debate político español falta rigurosidad. Es cierto que ha mejorado. El periodismo de datos está haciendo que haya un test de estrés sobre lo que se dice apoyándose en los datos, pero el debate público es manifiestamente mejorable.

P. El tercer elemento que denuncias es la parálisis. Llegas a hablar de una década perdida.

R. Claro. El mundo está cambiando, se están redefiniendo las relaciones laborales, la energía, la viabilidad del planeta, la movilidad... No es una época de cambio, sino un cambio de época, y que no seamos capaces de liderar esos cambios da bastante miedo. La gente tiene que comer y pagar las facturas todos los días, no puede estar años a que marquemos una dirección. Los tiempos en política lo son casi todo.

P. ¿Y los partidos? ¿También están polarizadas y crispadas las organizaciones políticas?

R. En general no, pero viví un momento muy polarizado dentro de mi partido [las primarias socialistas entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, en 2017] y me causó hasta asombro, no pensé que podíamos llegar a ese nivel de enfrentamiento. Creo que todos nos equivocamos en muchos aspectos.

P. ¿Qué hay de los contrapesos internos? Desde que los líderes son elegidos en primarias parece que no está bien visto llevar la contraria.

R. Como a veces la he llevado no sé si está bien o mal visto, pero en alguna ocasión, cuando no he pensado como algunos compañeros, lo he expresado dentro de los cauces internos. No comparto tanto esto de ir a los medios de comunicación a expresar la disidencia, sino que creo hay mecanismos internos para expresarlo y hay que reforzar esos mecanismos. Los padres de la democracia idearon la división y el control del poder para que no haya abusos. Esa filosofía es la que hay que instaurar, y no reducir la democracia interna a una urna –porque la democracia no se ejerce cada cuatro años, sino constantemente–.

P. Has pasado del Congreso a tu Ayuntamiento. ¿Es más fácil hacer otra política allí donde no hay un foco puesto permanentemente?

R. Sí, cada vez que os veo desde Alcañiz os veo muy raros, digo: ¡Qué raros son estos de Madrid, son como extraterrestres! No nos sentimos nada representados con lo que sucede aquí, ahí es todo mucho más tranquilo. Yo he sacado los últimos presupuestos por unanimidad. A veces veo la política nacional tan lejana que mi mundo no tiene nada que ver con lo que veo en la prensa.

P. ¿Si la gente ve que las instituciones no solucionan sus problemas, qué peligro hay de que desconecte definitivamente?

R. En 2011 se produjo un grito muy claro: no nos representan. Después, el 15-M da paso a unas elecciones donde hay un cambio de gobierno pero donde las políticas aumentan en la misma dirección. ¿Y cuál es el siguiente grito? Oye, que se vayan todos, el divorcio entre la ciudadanía y los políticos. Después surgieron los nuevos partidos, pero generaron expectativas muy altas y, cuando eso sucede, las posibilidades de decepcionar son también muy altas. Así que, en poco tiempo, la gente dice "¡pero si son iguales que los otros!", con lo que van menguando. Es decir, pasan cosas, pero no se soluciona la crisis, porque hay una idea equivocada de la política y porque no se dice la verdad a la gente.

P. ¿Se miente?

R. A veces nos intentan decir que los problemas se resuelven de forma fácil, pero el mundo es más complicado de lo que parece y hay que decir que cambiar las cosas nos va a llevar un tiempo... hay que ser honesto y no prometer cosas que no puedas cumplir.

P. ¿Y la idea equivocada? ¿A qué te refieres?

R. A que la política no consiste en hacer lo que quiere la gente, porque la gente cambia de opinión, quiere cosas contradictorias... la política es tener un proyecto político y convencer a la mayoría de que es lo mejor para tu país. Seguramente es mucho más divertido que nos pongamos a decirnos cosas y a lo mejor es un poco más aburrido que negociemos, no es tan sexy políticamente que lleguemos a acuerdos, pero es lo mejor para todos.

P. Hay líderes que parece que gobiernan a golpe de sondeo. O de tuit.

R. A veces parece que su orientación es estar en el poder pero que no saben cómo alcanzarlo, de modo que hacen lo que quiera la gente. Y a lo mejor en el corto plazo sirve, pero vas a decepcionar con mucha rapidez. Cuando me presenté a las elecciones municipales sólo prometí trabajar y no mentir, y avisé de que todo lo demás que era mentira: quien prometa un polideportivo no lo va a hacer, porque vale ocho millones de euros y en Alcañiz no existen ocho millones; quien prometa una autovía no la va a hacer, porque depende de Fomento. Prometí trabajar y decir la verdad, y la gente se quedó hasta tranquila.

P. Para terminar, ahí van algunos nombres. Dime qué te sugieren.

R. Vale.

P. Pedro Sánchez.

R. Es valiente, no se frena ante nada.

P. El PSOE, tu partido, a las puertas de su 40º Congreso.

R. Continuidad.

P. Pablo Casado.

R. Una incógnita.

P. Isabel Díaz Ayuso.

R. Muy de Madrid. Representa al populismo.

P. Santiago Abascal.

R. Representa todo lo que rechazo de la política: el oportunismo, la xenofobia, la homofobia... es un oportunista.

P. Yolanda Díaz.

R. Un nuevo liderazgo. Una forma distinta dentro de Podemos que se está consolidando dentro de ese proyecto político.

P. Acabo. Tu libro se titula Otra política es posible. ¿De verdad lo crees?

R. Sí, lo creo, lo creo porque soy optimista. Es posible y si te recorres ayuntamientos, hablas con alcaldes, con presidentes autonómicos... podrás ver cómo se hace política de forma muy distinta a la que vemos a nivel nacional.