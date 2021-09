José Coronado, tras recibir el Premio OUFF Televisión 2021: "Amo la TV por encima de cualquier otra plataforma"

El artista ha comparecido ante los medios antes del preestreno en el Teatro Principal de Ourense de la nueva serie que protagoniza junto a Luis Zahera y Nona Sobo, 'Entrevías'. Un encuentro en el que ha estado acompañado de la directora de programas de ficción de Mediaset España, Arantxa Écija, así como por el director del festival, Miguel Anxo Fernández.

Precisamente, Miguel Anxo Fernández ha agradecido la presencia de los invitado, así como a Mediaset España por seguir colaborando con el festival, al que ha llevado el estreno de 'Entrevías'. Por su parte, Arantxa Écija, que ha recordado que ya exhibieron en el festival la serie 'Desaparecidos', ha asegurado que "siempre es un placer volver".

Por su parte, tras proclamar su amor por la televisión, Coronado ha dejado claro que no se trata de un medio menor". "Cuando me decían que hiciera cine y teatro yo creía que estaban equivocados, seguí mis convicciones y no me equivoqué", ha dicho para subrayar que se gana la vida "dignamente". "Y tengo el cariño de la gente porque entro cada noche en sus casas", ha apuntado.

Sobre 'Entrevías' ha afirmado que es "un formato novedoso" en una época en la que "es difícil sorprender". "Se descubrirá un barrio multicultural, multirracial y multisexual, multitodo, multi los tiempos en los que vivimos", ha comentado.

De este modo, ha trasladado que el mayor reto ha sido interpretar por primera vez a un "abuelo". Así, ha señalado que, cuando leyó los primeros guiones, pensó en ponerse "bastón" y "pelo blanco". Con todo, ha asegurado que se dio cuenta "en la realidad" tiene un hijo de 30 años, por lo que podría "ser abuelo perfectamente". "Reivindico el abuelo del S.XXI, que nada tiene que ver con el que yo veía de pequeño", ha manifestado Coronado.

La serie aún no tiene fecha de estreno oficial pero la expectativa está en estrenarla en el próximo año 2022. Lo que ha avanzado Coronado es que ha podido ver los tres primeros capítulos y cree que enganchará al público "porque tiene amor, acción, mundo oscuro. Quien vea el segundo no la deja", ha sostenido.

Preguntado sobre cómo se han llevado los rodajes en plena pandemia sanitaria, ha afirmado que no dejó de trabajar en ningún momento a excepción de los tres meses de confinamiento total. "En lo personal la he vivido como todo hijo de vecino, pero en lo profesional ha sido todo bueno", ha manifestado.

En cuanto al futuro, Coronado no ha adelantado proyectos asegurando que lo único que pide es no dejar de trabajar porque le gusta "bailar con el equipo" y porque ha aprendido "a enamorarse de lo que tienen de las manos y no de proyectos futuros".

'ENTREVÍAS'

La serie, creada por Aitor Gabilondo y David Bermejo, combina drama, acción y humor y narra la historia de Tirso Abantos, (José Coronado), un hombre de principios cuya existencia cambia cuando su nieta adolescente, (Nona Sobo), interrumpe en su vida.

Tirso es un ex militar que regenta una ferretería de barrio mientras que su nieta, Irene, es una joven de origen vietnamita a la que su madre, la hija de Tirso, es incapaz de controlar y es el abuelo el que decide enderezarla.

En el resto del reparto destacan Luis Zahera como Ezequiel, un policía corrupto que, con colaboración de Tirso, pretende gobernar en el barrio de Entrevías del que se están apoderando los pandilleros.

PALMARÉS DEL OUFF EN CURTO

Por otra parte, la sección del festival dirigida a piezas gallegas en formato reducido ha dado a conocer su palmarés. El jurado del OUFF en Curto, formado por Araceli Gonda, Alba Prol y Alba Gallego, ha decidido que el Premio en la categoría de Ficción sea para 'Xoves de comadres', mientras que el de Documental sea para 'Mulher como árvore'.

En cuanto a las menciones especiales, la de Ficción ha sido para 'Canibalismo' de Diego Aballe y la de Documental para 'The Death, el reencuentro', de Pablo Vázquez Varela.

Los premios Aisge a Mejor Interpretación han recaído en Aurora Mestre, por 'Xoves de Comadres', en la categoría femenina, y en Germán Prenta, en la categoría masculina, por 'Canibalismo'.