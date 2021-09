Expertos apuestan por la sostenibilidad ambiental y social del sector para garantizar su viabilidad

El encuentro se ha centrado en esta segunda sesión en el Turismo y uso sostenible del territorio. Los derechos del planeta y los derechos de las personas sobre el planeta.

La mesa redonda ha tenido lugar este martes y ha reunido a Adolfo Utor, presidente de Baleària; Antonio Bernabé, director gerente de la Fundación Visit València; Enrique Yeves, coordinador para España del 75 aniversario NNUU y anterior director de la FAO en España; y Aurora Pedro, directora de la Cátedra Nueva Transición Verde y consultora de la Organización Mundial del Turismo. El regidor de Turismo del Ayuntamiento de València, Emiliano García ha presentado el acto, moderado por la periodista Nuria García Cebriá, informa la universidad en un comunicado.

Durante el encuentro, Adolfo Utor ha apuntado que "la empresa que no esté a favor de la sostenibilidad, no va a estar en un futuro, porque los inversores se fijan cada vez más en empresas que son sostenibles social y medioambientalmente".

Utor ha recordado que en Baleària, desde su fundación en 1998, han aplicado de manera intuitiva la responsabilidad corporativa incluso cuando todavía no se hablaba de ella. "Solo desde el convencimiento se pueden implantar programas de sostenibilidad", ha indicado, y ha añadido que "los valores intangibles como la sostenibilidad cada vez se valoran más y estos valores afectan directa y positivamente en el rendimiento de la empresa".

El turismo representa 15,5% del PIB en la Comunitat Valenciana, por lo que, tal como se ha apuntado en la mesa, hablar de turismo es hablar de uno de los pilares de la economía valenciana.

Así, Antonio Bernabé ha destacado que el sector del turismo, excepto el caso de las grandes cadenas o espacios como el Oceanogràfic, está conformado sobre todo por micropymes. "El objeto es extender el proceso que hemos iniciado de sostenibilidad a todas las micropymes", ha explicado. En este sentido, ha insistido en que es fundamental la formación y también las convocatorias de ayudas europeas, que van a ser decisivas.

Bernabé ha recordado que "València es la primera ciudad mundial en medir y verificar la huella de carbono de la totalidad de la actividad turística, y además de ayudarnos a impulsar la sostenibilidad, nos ha proporcionado una reputación muy positiva, apareciendo en numerosos rankings internacionales. Este retorno de la inversión es mejor que cualquier campaña de marketing".

En su intervención, Enrique Yeves se ha referido a que "el futuro del turismo o es sostenible o no habrá turismo" y ha destacado tres cuestiones. Por un lado, que hay que optimizar los recursos naturales y cuidar la diversidad biológica; en segundo lugar, que hay que respetar la cultura local; y en tercer lugar, se debe redistribuir la riqueza (crear empleo estable y reducir la pobreza en las comunidades locales).

"Tenemos que inventarnos unos métodos de cuantificación distintos desde el punto de vista del desarrollo. Vemos el beneficio económico a corto plazo, unos resultados que no contemplan los resultados a medio y largo plazo como en el caso de la sostenibilidad", ha manifestado.

EMPRESAS, CIUDADANÍA Y ADMINISTRACIÓN

En su opinión, hay tres elementos en juego en el turismo sostenible: empresas, ciudadanía y administración. "Y es la administración la que tiene que tomar las riendas de la sostenibilidad. Esta es la que tiene que marcar las reglas del juego", ha apuntado.

Yeves ha explicado que las empresas ya se están dando cuenta de las ventajas de asociarse a la agenda 2030, pero esto se tiene que concretar con medidas concretas. Además, ha reconocido que la sensibilidad de la opinión pública y turistas también ha avanzado mucho.

Por otra parte, el experto prevé que dentro de cuatro o cinco años se volverá a las mismas cifras de turismo masivo.

Para Aurora Pedro, es necesario un gran cambio en el sistema: "Lo que estamos diseñando con esta transformación es un nuevo paradigma empresarial". Aurora Pedro ha destacado que no es sostenible volar de Valencia a Roma por treinta euros, al menos hasta que no haya una alternativa de tecnología y de energías. "No es factible y no es adecuado. Como planeta no nos lo podemos permitir. El modelo low cost está en proceso de revisión. Pero todavía falta esa reflexión", ha apuntado.

Pedro ha señalado que "aunque en la parte medioambiental es donde más se ha avanzado, sigue preocupando la parte social, dónde no se está avanzando a la misma velocidad". "Tenemos el caso de las conocidas Kellys de los hoteles y las duras condiciones en las que trabajan", ha finalizado.