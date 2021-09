El PSOE pide a la Junta la apertura del Albergue Juvenil ante el "impacto negativo" de su cierre en turismo y ocio

Se trata de una petición que llevará al Pleno de este jueves en forma de moción, según ha indicado el concejal José Manuel Higueras, quien ha afirmado que se trata de una infraestructura esencial para la ciudad que se mantiene cerrada "sin causa". En este sentido, ha precisado que inicialmente fue utilizada como apoyo para la gestión del covid, "pero desde hace meses permanece cerrado sin uso".

"Habida cuenta de que este uso alternativo no es ya necesario y que prácticamente la totalidad de albergues juveniles de Andalucía, alrededor de una veintena, están ya abiertos al público con su actividad normal no se entiende que en Jaén haya 100 camas que no están disponibles para alojamiento", ha afirmado en una nota el edil.

Ha añadido que el turismo en la capital está "en temporada alta" y también es el momento en el que mayor cantidad de eventos culturales y de ocio se registra, como el Festival de Otoño, que arranca con el Nuevo Teatro Infanta Leonor como epicentro.

"Es un espacio escénico a escasos metros del albergue y por el que hemos trabajado para hacer una oferta cultural a precios asequibles para todos los públicos, con lo que este albergue sería un complemento para quienes buscan un alojamiento en un rango de precios concreto", ha manifestado.

Además, ha aludido a "eventos que no se han celebrado en Jaén o cuyos participantes han tenido que irse fuera de la capital o repartirse para buscar alojamiento por no contar con el albergue". Junto a ello, ha destacado que este equipamiento cumple en Jaén, y más en el casco antiguo en el que se ubica, "una gran función dinamizadora social y económicamente hablando".