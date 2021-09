CCOO Baleares asegura que las plazas de docentes sin cubrir "se convierten en un problema" para los centros educativos

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que a día 1 de septiembre se quedaron 88, 94 y 63 plazas sin cubrir. "Si analizamos la situación actual, en la última convocatoria semanal de plazas del 27 de septiembre tuvieron un total 102 plazas no adjudicadas, con 46 pertenecientes al Cuerpo de Secundaria y 49 al de Formación Profesional", han indicado.

Desde CCOO han explicado que ya hace años que "son numerosos los casos a los que no se han podido adjudicar ciertas plazas a ningún docente de las listas, y muchos los alumnos que no reciben la atención que les corresponde". Además, este hecho produce que trabajen como docentes gente que "no cumple todos los requisitos para no tener las titulaciones requeridas, lo que afecta negativamente al sistema educativo público y su calidad".

Con un seguimiento de las plazas, las adjudicaciones y la cantidad de personas disponibles en la bolsa, se puede detectar y prevenir estas necesidades del mercado laboral de los docentes. Sin embargo, los mecanismos que la Conselleria, según CCOO, ha ido empleando hasta ahora "no han sido suficientes ya que no hay un previsión real desde el origen". "Una buena gestión de la educación sin previsión es imposible y los resultados obtenidos son el claro ejemplo", han dicho.

Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO ha pedido que se haga un estudio detallado para llevar a cabo un plan de acción que disminuya la falta de docentes en algunas asignaturas, así como ampliar las plazas en el máster la UIB y reservar plazas para ciertas especialidades con profesores insuficientes.

Igualmente, han solicitado incentivar a los graduados de estas especialidades a matricularse en el máster de formación del profesorado, con descuentos, becas u otras ayudas; y ofrecer los contratos a la gente sin los requisitos con el compromiso de hacer la formación como lo hacen en otras comunidades como Cataluña.

CCOO ha subrayado que Educación "debe velar por tener los suficientes profesores de todas las especialidades para funcionar con total normalidad". Por este motivo, ha solicitado al Gobierno y la Conselleria de Educación que emprenda acciones para solucionar este problema "lo antes posible".