El PP lamenta que el PSOE en Diputación "rechaza ayudar a los ayuntamientos" en gastos extra de limpieza por covid

"El PSOE ha vuelto a decir alto y claro que no va a ayudar a los municipios que nos hemos visto obligados a asumir gastos extraordinarios, porque eran de nuestra competencia, pero sin que la Diputación, el ayuntamiento de los ayuntamientos, nos eche una mano que es para eso para lo que está", ha afirmado la diputada 'popular' María del Mar Dávila.

Según ha explicado en una nota, la moción pretendía, por un lado, que los presupuestos de 2022 recogieran una partida para una línea de ayudas a los municipios por los gastos ocasionados por la pandemia. Al hilo, ha criticado que el equipo de gobierno "no haya hecho nada extraordinario" y no haya seguido el ejemplo de la Diputación de Albacete, que ha articulado una línea de ayudas para los ayuntamientos.

Por otro lado, pretendía instar al Gobierno de España a que, de forma urgente, apruebe un fondo de ayudas a los ayuntamientos, dotado con 3.000 millones de euros que contribuya a mejorar la financiación de los gastos asumidos por la pandemia.

"La ministra Montero prometió hace año y medio este fondo a los municipios y no hemos visto ni un euro. Y, lo que es peor, con el silencio cómplice del PSOE jiennense que no es capaz de alzar la voz, como seguro que sí estarían haciendo si quien gobernara en España fuese el PP", ha dicho.

La segunda moción que el PP ha llevado a pleno, para instar al Gobierno a mostrar su apuesta por la finalización de la A-32 consignando en los PGE de 2022 una "importante dotación económica" para avanzar "decididamente" en los tramos pendientes, ha sido aprobada por unanimidad.

"Nuestras presiones parece que van surtiendo efecto", ha dicho el diputado Nicolás Grimaldos, quien ha agradecido el voto afirmativo socialisya, aunque ha avisado de que "habrá que ver si solo se queda en una foto con sus brazos en alto o sinceramente van a reclamarle a Sánchez".

Ha añadido que también se instará al Ejecutivo central a planificar la inversión que reste para la finalización de la autivía garantizando la dotación presupuestaria suficiente para los próximos ejercicios. Para ello, el PP ha defendido que se utilicen los fondos europeos de reconstrucción para avanzar en esta autovía.

Junto a ello, ha afeado al PSOE que "cuenten las verdades a medias y hayan tratado de defender el signo socialista en la A-32 cuando no solo la paralizaron en 2010", sino que, a su juicio, llevan "tres años sin hacer absolutamente nada".

En este sentido, ha aseverado que el PP de Jaén y el de Albacete seguirán "haciendo presión". "De lo contrario, mucho nos tememos que en 2022 nos sorprenderemos con la partida que destine Sánchez a la A-32. Continuaremos con nuestras reivindicaciones, como lo anunciamos ayer tras la reunión en Villarrodrigo, hasta que la A-32 sea una realidad total", ha apostillado.

HACIENDA LA LAGUNA

Por otro lado, el PP se ha referido a las mociones del PSOE relacionadas con la Hacienda La Laguna, ubicada en Baeza. Una para pedir a la Junta de Andalucía que rehabilite el Museo de la Cultura, que ha sido aprobada por unanimidad, y otra sobre al arreglo del puente sobre el río Torres en el camino de acceso, aprobada con los votos favorables del grupo proponente.

El portavoz 'popular' en la Diputación, Miguel Contreras, ha reprochado que el PSOE "casi entierra ese proyecto tan importante" cuando gobernaba en la Junta y "ahora intenta sacar pecho" con una moción, la referente al inmueble, cuando el Gobierno andaluz "ha anunciado que en breve saldrá adelante la licitación del proyecto de reforma y mejora de las deficiencias". "El compromiso está en marcha, no de palabra. Y, una vez hecho el proyecto, vendrá la aportación económica", ha defendido.

En cuanto a la actuación en el puente sobre el río Torres, ha señalado que "no se sabe realmente qué administración es propietaria de esta infraestructura", de ahí que haya solicitado que el Ayuntamiento de Baeza, la Diputación y la Consejería de Agricultura estudien a quién corresponde.

"Se ha negado el PSOE porque no les interesa saber si es verdaderamente la Junta de Andalucía la que tiene o no la competencia. No quieren saber la verdad, no les interesa conocerla, solo quieren tener otro instrumento más para tratar de atacar al Gobierno de Juanma Moreno", ha lamentado.

El diputado 'popular' Juan Caminero también ha criticado al PSOE que no se haya referido en la moción a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, suponiendo que "no lo han hecho porque son ellos quienes gobiernan en España". Ha agregado, sin embargo, que la CHG también debería ejecutar el trabajo de adecuación y limpieza del río para evitar que el puente se colapse por las avenidas de agua.