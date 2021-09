Victoria Beckham desvela qué es lo que come cuando tiene un mal día: "Soy muy aburrida con la comida"

Victoria Beckham es conocida por ser la más "pija" de las Spice Girls. Sin embargo, a la hora de comer, según ha confesado recientemente, no disfruta acudiendo a restaurantes de alta gama o comiendo platos muy elaborados.

En una entrevista para un podcast de comida llamado River Cafe Table 4 ha hablado sobre su estricta dieta y sus simples gustos culinarios. "Soy muy quisquillosa comiendo. Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas...", ha contado.

"Para la mayoría de los restaurantes soy la peor pesadilla", ha reconocido un poco avergonzada. "Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición", un plato muy sencillo, difícil encontrar en los grandes restaurantes.

Es consciente de que es "aburrida en lo que se refiere a la comida", por lo que para amigos suyos como el chef Gordon Ramsay no es una comensal muy emocionante. "Gordon siempre cuenta que David y yo somos las personas más disciplinadas a la hora de comer", ha relatado. "Pero si me tomo una copa puedo ser una invitada muy divertida".

La mujer de David Beckham ha contado también que no creció en una familia que fuera muy estricta con la comida, pero que "comer sano y hacer ejercicio" siempre ha formado parte de su personalidad.

Tomó la decisión de no comer carne a los 7 años y desde ese momento fue poco a poco descubriendo que la comida simple era la clave para tener más energía y mejor cutis. "Estaba en clase cuando me contaron como se hacían las hamburguesas, desde entonces no he vuelto a probar la carne", ha recordado.

"Tampoco tomo ningún lácteo, pero como pescado y me alimento de manera muy equilibrada. Mis niños sí toman carne y no hay problema, es una decisión personal", ha añadido. Su dieta también incluye muchas "grasas saludables" como el aguacate o las nueces, imprescindibles para poder seguir su exigente ritmo de vida como madre y diseñadora.

Aunque puede parecer una dieta muy restrictiva, ella lo desmiente: "No me niego nada, pero es así como soy. Es una manera de cuidarme. Cuando era pequeña tenía la piel fatal y todo se solucionó cuando empecé a comer sano".

Incluso, de vez en cuando, cuando necesita un subidón de alegría con la comida, asegura que, como muchos, acude a los hidratos de carbonos para encontrar consuelo. "Me gusta tomar tostada integral con sal, prefiero lo salado a lo dulce".

Un plato que confirma sus propias declaraciones sobre lo poco "emotiva" que es a la hora de comer y que ha llamado la atención a sus seguidores por ser tan diferente a lo que otras personas suelen reconocer que comen para sentirme mejor.