Alba Carrillo ha confirmado este martes su ruptura con el presentador Santi Burgoa tras la pregunta de Carlos Sobera en el plató de Secret Story. Hace ya una semana, una publicación de Instagram de la modelo hizo saltar todas las alarmas, ya que escribió un mensaje celebrando la soltería. Sus compañeros de Ya es mediodía no quisieron confirmar nada y, este miércoles, ha sido ella misma quien ha explicado los motivos de la ruptura en su programa.

La colaboradora ha explicado que había decidido tomarse unos días libres fuera del foco mediático para asimilar su nuevo estado sentimental, pero que por consejo de su padre ha cambiado de opinión: "Me iba a coger un break, pero mi padre, que es mi gran consejero ahora, me dijo que tenía que trabajar y ayudar a mi madre que me necesita". Asimismo, Carrillo ha reconocido que está bien y que espera mantener una buena relación con su ya expareja, Santi Burgoa.

“Le quiero muchísimo, es una persona muy importante, lo ha sido y espero que lo siga siendo. Ahora mismo estoy un poco enfadada, si no no lo hubiéramos dejado, pero en cuanto podamos hablar y normalizaremos, va a ser una persona importante en mi vida... Le agradezco muchísimas cosas, pero en la vida las cosas cambian y no pasa nada, hay que evolucionar como pareja, pero no como personas”, ha anotado la colaboradora.

A pesar de que Miguel Ángel Nicolás lo aclaró hace apenas unos días, la hija de Lucía Pariente ha vuelto a asegurar que en la ruptura no se han visto involucradas terceras personas y que el motivo de la separación no ha sido una infidelidad. Además, ha arremetido contra todos aquellos que han alimentado estos rumores, ya que es un tema muy delicado para su familia. "Hacen daño a mi familia, mi padre se disgustó, Santi llamó a mi padre... Si se dicen esas cosas, que se demuestren", ha comentado.

Pocos podían imaginarse que el final de esta pareja llegase tan pronto, además teniendo en cuenta que hace cosa de un mes compartieron su escapada romántica a Roma en redes sociales. Sin embargo, las apariencias engañan y es que, al parecer, la pareja llevaba ya un tiempo en crisis. "Este verano hemos roto varias veces, pero no ha transcendido", ha aclarado Alba Carrillo.