Shakira, atacada por unos jabalíes en Barcelona: "¡Me los he enfrentado!"

Shakira ha compartido en stories un desagradable encontronazo que ha sufrido mientras pasaba tiempo en un parque de Barcelona con su hijo Milan. La colombiana se cruzó con unos jabalíes aunque, afortunadamente, la única víctima ha sido su bolsa.

La popular cantante ha subido un vídeo montaje en el que intercala imágenes de su maltrecho bolso con otras de jabalíes, mientras de fondo suena el tema principal de la conocida serie sobre naturaleza El Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente.

"Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque", comienza diciendo la cantante mientras muestra la bolsa cubierta de barro. "Me han atacado, me han reventado todo", se lamenta enseñando el interior deshilachado de la misma.

La bolsa de Shakira después de ser atacada por dos jabalíes. SHAKIRA / INSTAGRAM

"Se iban llevando el bolso hacia el bosque con mi teléfono", ha narrado visiblemente afectada, aunque el encuentro ha tenido un feliz desenlace. "Al final me han dejado el bolso... ¡Porque me los he enfrentado!", ha declarado la cantante con orgullo.

A continuación, ha acudido a su hijo y único testigo para que corroborara su versión. "Milan, di la verdad, cómo tu mami se enfrentaba a los jabalíes", le preguntaba mientras el niño se alejaba y, finalmente, una imagen de estos cerdos salvajes despedía el vídeo.