Cvirus.- La UPV es converteix a partir del 7 d'octubre en centre de vacunació

La campanya arranca dijous que ve en el campus de Vera i està oberta a qualsevol persona de la comunitat universitària que, per diferents motius, no haja pogut immunitzar-se fins ara: alumnat nacional i estranger, personal propi, treballadors de contractes i empreses externes, fins i tot reunits, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

"L'objectiu és donar totes les facilitats a aquelles persones que vullguen vacunar-se i encara no hagen pogut fer-ho. Habilitarem diferents espais, en funció de la resposta que obtinguem, i citarem els interessats. Esperem arribar fins i tot a familiars i coneguts", explica el vicerector de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport de la UPV, Santiago Guillem.

Per a açò, s'utilitzarà la vacuna de Pfizer-BioNTech. S'inocularà la primera dosi i, als 21 dies, es completarà el cicle d'amb la segona dosi. La campanya estarà a càrrec del personal sanitari del Centre de Salut Juana Portaceli de la UPV i es desenvoluparà a les instal·lacions del campus: en el propi servici mèdic, en el Trinquet Politècnic El Genovés o en el pavelló poliesportiu, segons les necessitats de cada moment.

Les persones que vullguen vacunar-se hauran d'acudir preferiblement havent sol·licitat en el seu Centre de Salut la targeta sanitària SIP. Si no fóra possible, el personal sanitari de la UPV els donarà d'alta en el sistema en el moment de la vacunació i, posteriorment, els usuaris podran arreplegar la targeta en el seu centre per a descarregar el certificat de vacunació.

Aquest nou operatiu té com a precedent la campanya desenvolupada al juliol d'enguany, quan la UPV va vacunar als 960 estudiants que ara estan participant en intercanvis internacionals. Per aquell temps, es va emprar la vacuna Moderna, per la qual cosa l'estudiantat va rebre la segona dosi a les quatre setmanes, durant els primers dies del mes d'agost.