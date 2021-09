La familia Mohedano se reunió para homenajear a Rocío Jurado en Chipiona por su 78 aniversario de su nacimiento. La prensa capturó a toda la familia unida en recuerdo de la cantante, sin embargo, como en cada homenaje de la familia Mohedano, hubo una gran ausencia, la de Rocío Carrasco. Las tensiones familiares han ocasionado que la hija de la más grande no acuda a los homenajes organizados por su familia más mediática.

Este miércoles, su hija Rocío Flores ha estado como colaboradora en El programa de Ana Rosa y ha hablado del evento en directo. "¿El motivo del homenaje era el cumpleaños de tu abuela? ¿Y os juntasteis todos?", ha preguntado Joaquín Prat. "No, todos no, faltó Rosa [Benito] y faltó gente como mi madre", ha respondido la exsuperviente. De igual manera, Flores ha explicado que Ana María Aldón no suele ir a ese tipo de eventos.

La nieta de la más grande ha ido confirmando la identidad de los asistentes como respuesta a las preguntas de su compañero: "Estuvo Ortega, José Fernando no pudo ir, Gloria Camila, Gloria Mohedano, José Antonio, Amador...". "Estuvimos todos y estuvimos todos juntos en una zona que nos reservaron para comer", ha explicado Rocío Flores.

"Y, como David y yo llegamos tarde, tuvieron el detalle de tocarnos varios fragmentos de varias canciones y fue muy emotivo, la verdad. Pasamos un día en familia, bien, recordándola", ha detallado la colaboradora. Flores ha contado que todos los años la familia celebra el cumpleaños de la artista, pero que este año han querido celebrar un evento más especial y público.