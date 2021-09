Tribunales.- Los acusados de intento de asesinato alegan que la víctima atacó "con una catana" y él lo niega

Los acusados son Jesús H.A., su primo José Antonio C.S. y su padre, Francisco H.C., quienes se han sentado en el banquillo de los acusados y han hecho frente a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerce Manuel V.H. como denunciante.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, la mañana del 28 de septiembre de 2019, Antonio Jesús H.A. "mantuvo una discusión" con Manuel V.H. en Osuna, reclamando a este último "una cantidad de dinero" que este se negaba a entregar, tras lo cual "le propinó un empujón".

Después de tal "incidente", según el relato del Ministerio Público, Antonio Jesús H.A., junto con su primo José Antonio C.S. y su padre, Francisco H.C., los dos primeros con condenas firmes a sus espaldas por delitos de robo con fuerza, se personó en la vivienda de Manuel V.H., en Osuna, portando Antonio Jesús una navaja y un palo, su primo un palo con la punta reforzada de hierro y su padre también una vara de madera con una punta reforzada de hierro.

DELANTE DE SU ESPOSA E HIJOS

"Puestos de común acuerdo", según la Fiscalía, Antonio Jesús H.A., José Antonio C.S. y Francisco H.C. atacaron a Manuel V.H. cuando el mismo estaba "descargando bolsas de su coche acompañado de su esposa y sus tres hijos menores de edad".

"Antonio Jesús le asestó una primera puñalada por la espalda al tiempo que le espetaba 'te mato'. Acto seguido, los tres procesados le asestaron golpes y puñaladas valiéndose de los palos y la navaja, no llegando a conseguir su propósito por la intervención de la esposa" de Manuel V.H. y de otro varón, quienes "se interpusieron" entre los agresores y la víctima, figura en el escrito de acusación.

Fruto de la agresión, Manuel V.H. sufrió policontusiones, diversas heridas por arma blanca en la zona parietal, el flanco abdominal, el diafragma y un brazo, así como un "neumotórax bilateral", "lesiones que supusieron un riesgo para la vida" de este hombre, según la Fiscalía.

Frente a tal relato de los hechos, Jesús H.A. ha alegado que se dirigía junto a su primo en el coche del mismo para "tomar una cerveza" por la zona de Osuna donde reside Manuel V.H., en un contexto en el que llevaba varios días "de fiesta" consumiendo alcohol, cocaína y MDMA. Circulando en el vehículo, según ha dicho, se percató de que Manuel V.H. les "esperaba en la vía pública" portando con él un arma de fuego y una "catana".

"EN DEFENSA PROPIA"

Según ha dicho, tras apearse ambos del coche, Manuel V.H. le atacó con dicha catana y él respondió "en defensa propia" con el palo y la navaja que llevaba consigo. "Me iba a abrir en canal como a un cochino", ha dicho en alusión a Manuel V.H., insistiendo en que el denunciante y víctima de la presunta agresión "llevaba una pistola y una catana" y él temía por su vida.

A tal efecto, ha asegurado que hubo una "pelea" entre él y Manuel V.H., indicando que los dos restantes acusados, su primo y su padre, no participaron en el enfrentamiento y que él salió "herido" del mismo, además de que la mujer de Manuel V.H. le habría atacado "con un palo en la cabeza". "Si lo suelto, me abre en canal", ha insistido, agregando que consume cocaína desde los 14 años de edad.

Francisco H.C., padre del primer acusado, ha manifestado que todo ocurrió en un contexto en el que su hijo "estaba de juerga", si bien ha asegurado no saber que el mismo "estaba tan metido en la coca".

En cualquier caso, ha asegurado que al ver a Manuel V.H. atacar supuestamente a su hijo, estando ambos "ensangrentados", sólo zarandeó el bastón que usa por motivos de movilidad mientras reclamaba a Manuel que se detuviese, ante lo cual según su versión de los hechos este le habría atacado "al cuello" con la catana. "Me quería matar. Me estaba pegando con la catana", ha dicho precisando que el arma blanca quizá fuese un "cortacocos" y que él no agredió ni persiguió a Manuel V.H.

"MUY BORRACHO"

José Antonio C.S., de su lado, ha narrado que conducía su coche junto a su primo Jesús H.A., quien estaba "muy borracho", coincidiendo con Manuel V.H., quien se habría interpuesto en la trayectoria del vehículo obligándole a detener el mismo y habría insultado a Jesús, según ha asegurado.

Tras ello, según sus palabras, Jesús H.A. y Manuel V.H. se habrían enzarzado en combate, el último de ellos empuñando un "cortacocos". "Se estaban matando los dos", ha aseverado señalando que los citados varones acabaron "bañados en sangre" y que él tan sólo recogió del suelo la vara que portaba Jesús y separó supuestamente a ambos contrincantes.

Así, ha negado que él portase arma alguna con él, asegurando que Manuel V.H. atacó al padre de Jesús y que incluso causó desperfectos en su coche.

Manuel V.H., por su parte, ha relatado que la mañana del día de actos, Jesús H.A. le pidió "diez euros" prestados y tras negarse él, el primero habría intentado agredirle, tras lo cual horas más tarde habría sido abordado por los tres encartados frente a su vivienda, cuando descargaba las compras que había realizado en un supermercado junto a su esposa, hijos y un amigo. Jesús H.A., según ha narrado le asestó una primera "puñalada muy fuerte" por la espalda, tras lo cual le "machacaron entre los tres" a base de "palos y puñaladas" y quedó "reventado".

"Todo fue muy rápido", ha relatado, negando que tuviese un arma blanca y exponiendo que no pudo defenderse y que previamente habría discutido "20 veces" con los encartados, pero sólo en términos "de amigos".