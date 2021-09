Condemnen a un home a 8 anys i 9 mesos de presó per atracar una gasolinera i assaltar a tres dones a Algemesí

Així es desprèn de la resolució, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual l'Audiència ratifica l'acord aconseguit en el juí per acusacions i defensa.

D'aquesta forma, condemna a l'home, multireincident, per un delicte consumat de robatori amb intimidació en establiment obert al públic; un delicte consumat de robatori amb violència; i un altre intent de robatori amb violència. Se li aplica l'atenuant de greu addicció a les substancies estupefaents, així com les agreujants de multireincidència i, en un dels delictes, de disfressa.

El condemnat, el 9 de febrer de 2020, sobre les 21.30 hores, es va dirigir a una gasolinera d'Algemesí i, proveït d'un ganivet i un passamuntanyes, va intimidar a una treballadora i li va demanar tots els diners: 797,42 euros.

El 17 de febrer del mateix any, sobre les 22 hores, el condemnat va seguir a una dona que portava el seu telèfon mòbil en la mà, li va abordar per l'esquena i li va donar un fort estiró a la bossa que portava, encara que no li la va poder llevar. Aleshores va tornar a espentar a la dona i aquesta va caure al terra patint diverses lesions. El condemnat es va portar el seu mòbil.

El 23 de febrer, sobre les 00.15 hores, el condemnat es va acostar a dos dones d'avançada edat que van eixir d'un local de jubilats i li va donar un colp a una d'elles amb la bicicleta en la qual anava per a arrabassar-li la bossa sense aconseguir-ho. Tot seguit, va agredir a l'altra dona i li va arrabassar la bossa. Les dones van avisar a diversos agents que finalment van detindre l'home.