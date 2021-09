El hijo de Mar Flores, Carlo Contanzia, sigue adelante con su carrera de actor, que comenzó en 2019 con la serie Toy Boy. Ahora estrena Fuimos canciones, adaptación de un libro de Elísabet Benavent, donde interpreta a Coque, uno de los ligues de la protagonista.

La autora es conocida por la alta carga erótica de sus novelas, por lo que su personaje y el de María Valverde, Maca, comparten varias escenas "subiditas de tono". "Nunca había tenido un choque tan directo con alguien con tanta experiencia, así que me daba un poco de respeto. Pero estuve muy cómodo y siempre dentro de la profesión", contó a los reporteros de Gtres.

Aún así, el actor no es un novato en esta clase de lides, ya que, como él mismo explica, en Toy Boy "hay ya ese tipo de calentura". En la serie da vida a Jairo, un stripper mudo, donde exhibe a menudo su cuerpo desnudo y cubierto de tatuajes.

Aunque su madre es uno de sus mayores apoyos en su carrera, no lleva del todo bien esta clase de escenas. "Yo creo que mi madre cambia directamente de canal", aunque ha añadido que no le ha preguntado directamente. "Más que nada por no ver a su hijo en cueros", ha especificado.