Román Rodríguez destaca la ejecución de más de 750 acciones de mejora del patrimonio cultural en los últimos cinco años

Así lo ha trasladado durante su intervención en el pleno de la Cámara autonómica con motivo de una interpelación formulada por la diputada socialista Noa Díaz, en la que la parlamentaria denunció la "política errática" defendida por la Xunta en esta materia, reclamó una "reformulación global" y un necesario cambio de paradigma.

Díaz apeló a los trabajos realizados en el marco del 'Foro Patrimonio e Sociedade', organizado por el Consello da Cultura Galega a finales de 2019 y en el que numerosos expertos y especialistas en la materia trasladaron sus reflexiones al respecto de la gestión en materia de protección y conservación de estos bienes.

Estas ideas culminaron en un documento, la 'Guía práctica para a análise dun sector clave na gobernanza dofuturo', en el que se plasmaron varias consideraciones centrales en este ámbito, como avanzar en la concepción del patrimonio como recurso económico sostenible, la necesidad de mejorar la participación social en el diseño de estas políticas o de la transversalidad a la hora de legislar e implementar acciones.

Al respecto, Rodríguez defendió que la Xunta mantiene una política "decidida" de conservación y protección que demostró ser "efectiva y eficaz", a través de un incremento del 19 por ciento en las partidas presupuestarias destinadas a este fin y más de 90 acciones en marcha este mismo año, con una inversión de cerca de 17 millones de euros.

BALANCE

En estos cinco años, detalló, el Gobierno actuó en cerca de 170 ayuntamientos de toda Galicia con una inversión de casi 50 millones de euros y logró "grandes hitos" como la reinauguración de la Catedral de Santiago 800 años después de su construcción.

El titular de Cultura hizo balance de estas actuaciones en este periodo: más de 230 acciones de mejora en iglesias, capillas, conventos, ermitas y monasterios; casi 400 intervenciones en ayuntamientos del Camino de Santiago de cara a la celebración del Xacobeo; y casi 200 iniciativas en yacimientos arqueológicos como campamentos romanos, castros o petroglifos.

Rodríguez destacó también las cerca de 80 obras en puentes y bienes de la arquitectura defensiva de Galicia como castillos, torres o fortalezas, y el compromiso con la investigación y puesta en valor de campamentos romanos como la Ciadella (Sobrado) o Proendos (Sober).

El conselleiro del ramo se refirió específicamente a la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia y a los trabajos que permitieron declarar más de 70 Bienes de Interés Cultural (BIC) desde el año 2016 y defendió la coordinación con otras administraciones y entidades a través de iniciativas como el Plan da Ribeira Sacra o la plataforma 'Bo Camiño'.

"ABSOLUTAMENTE RECENTRALIZADORA"

Finalmente, instó al grupo socialista a trabajar para hacer "recapacitar" al Ministerio de Cultura sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que "invade literalmente competencias autonómicas", supone incrementar las tramitaciones burocráticas y el desapego de la ciudadanía y frena "de modo absoluto" la participación social en esta materia.

"Es absolutamente recentralizadora", ha advertido Rodríguez quien recordó que todavía está a la espera de la contestación a su petición de reunión trasladada por escrito al Ministerio para abordar este texto.

Díaz, por su parte, reprochó que sus intervenciones acaben como "una partida de tenis" y con "todas las pelotas en otro tejado" e insistió en la necesidad de que la Xunta asuma la importancia de redefinir las políticas de gestión del patrimonio y "cambiar las gafas" en este ámbito.

"De no hacerlo y no hacerlo ya, serán los responsables de un daño irreparable. No hay tiempo, tenemos que reaccionar ya", ha zanjado.