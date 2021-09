PP y Cs critican que Botànic no apoye sus propuestas y están "decepcionados" con la "falta de palabra" de Puig

Así lo han expresado las síndicas, María José Catalá y Ruth Merino, en declaraciones a los medios durante la segunda sesión del debate. La síndica 'popular' ha afirmado que "las palabras de Puig del pasado lunes se las lleva el viento como sus hospitales de campaña", mientras la de Ciudadanos ha criticado la falta de "escucha activa" del Consell.

Catalá ha manifestado: "Yo le planteé a Puig tres grandes acuerdos y a la vista está que no están dispuestos a pactar, a cumplir su palabra y a llevarlos a cabo. No quieren pactar la financiación, no les preocupa el tema del agua y no quieren mejorar las inversiones en materia de infraestructuras".

En este sentido, la dirigente popular ha denunciado que "no hay ninguna propuesta de resolución de los grupos que sustentan al Consell que haga referencia a la problemática del agua que está viviendo nuestra Comunitat".

"Y lo peor, es que me temo, que igual que han hecho con la financiación nos van a votar en contra a nuestra propuesta de agua que está dirigida a derogar el decreto que reduce los hectómetros cúbicos de agua que tienen que venir del trasvase Tajo-segura y cuestiones como el convenio de Alarcón y otras muchas que tienen ver con los regantes de la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

"FALTA ESCUCHA ACTIVA"

Merino, por su parte, ha considerado que "en el Botànic falta mucha escucha activa". "Se meten en su mundo alejado de la realidad y así lo vimos en el discurso del presidente Puig en el Debate de Política General, con poca autocrítica y cero credibilidad y con anuncios repetidos de años anteriores", han señalado.

En cuanto al debate, Merino ha indicado que Cs ha presentado una Propuesta de Resolución de rechazo a la tasa turística, así como de ampliación del Bono Viaje durante 2022 en un total de 20 millones de euros, cinco más de los que ha planteado el Consell.

"Ahora veremos si el tripartito la rechaza porque prefiere mantener esa supuesta unidad de cara a la galería antes que beneficiar a los valencianos", ha añadido Merino tras criticar que "por ahora, el Botànic ya ha anunciado su negativa a la propuesta de Cs para fiscalizar y hacer un buen uso de los fondos europeos que lleguen a la Comunitat Valenciana".

Por parte de Vox, Ana Vega ha considerado que el Botànic "cierra filas con los suyos porque son sectarios y solamente van a imponer su ideología por encima del Bienestar general que es el de la ciudadanía y no el de los miembros del Botànic".

En ese sentido, ha señalado que "era de esperar" que los grupos que sustentan el Botànic no hayan apoyado las propuestas de Vox porque son "de sentido común que es lo que les falta a la izquierda". "Hemos venido a exponer nuestro programa, no hemos mentido en ningún momento porque desde que venimos aquí presentamos las propuestas que son de sentido común y las que van a beneficiar a la ciudadanía", ha recalcado.

"EL REY VA DESNUDO"

Por parte del PSPV, Manolo Mata ha aseverado que este debate de Política General ha demostrado que "el emperador está desnudo" pese a "las grandes expecativas" que había en la nueva síndica del PP, María José Catalá. Sin embargo, el PP "no ha conseguido salir del nudo siniestro en el que está con una única propuesta que es la impositiva".

En ese sentido, ha recriminado al PP el "nuevo centralismo" que, a su juicio, exhiben. Así, ha criticado que no se hayan referido a la provincia de Castellón ya que la síndica está "centrada solo en los intereses de València ciudad" y su presidente -Carlos Mazón- "solo habla de algunos temas vinculados en de Alicante".

Respecto a los pactos con el PP, ha aseverado que ya lo hicieron en los Pactos de Reconstrucción. También ha manifestado que "las fuerzas del Botànic están cohesionadas y no hay elementos serios de disgresión aunque a algunos les dé mucha rabia".

Mientras, "la única propuesta del PP es bajar los impuestos a los ricos, defender a Ribera salud, y manipular datos", y ha reprochado que no ha habido "ni una sola propuesta transformadora para mejorar la vida de los ciudadanos". "Es un PP que es más de lo mismo", ha aseverado.

"VUELTA A LO DE SIEMPRE"

Por su parte, desde Compromís, Fran Ferri ha considerado que la vuelta de la derecha al poder supondría "la vuelta a la corrupción y a lo de siempre", y ha incidido en que ha echado en falta referencias de los partidos de la oposición a los ataques de odio racista, xenófobo o contra personas LGTBI.

También ha espetado a la derecha que "es muy fácil decir que una propuesta es de consenso". "Yo puedo proponer que mañana en todas las calles del País Valencià tenga que haber una bandera LGTBI y digo que es de consenso, y luego no me lo votan y salgo a decir, ¡uy!, qué curioso", ha ironizado.

De hecho, ha considerado que sí se podría haber hallado consenso con la oposición en propuestas como la de financiación del PP, que ha abierto el debate y ha reprochado a Ciudadanos que la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas les ha hecho "una propuesta de consenso" sobre la comisión mixta Consell-Corts de fondos europeos "y no han querido".

Preguntado sobre los proyectos anunciados por Puig en su discurso que no figuran entre las propuestas de resolución del Botànic, Ferri ha indicado que no se ha ejercido "ningún veto a ninguna propuesta de Presidencia o del PSPV". "Si no hay ninguna propuesta de las que dice la oposición, es porque no se habrán puesto encima de la mesa".

"POCA VOLUNTAD" DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, ha defendido que en Les Corts "siempre se ha llegado a acuerdos en temas muy importantes" como el plan de Reconstrucción, y ha aseverado que el Botànic "siempre está abierto a que se lleguen a consensos" en las propuestas de resolución.

No obstante, ha apostillado: "Si la propuesta sobre transparencia es eliminar la Conselleria, pues esto demuestra poca voluntad de llegar a consensos por parte de los proponentes".

Blanes también ha indicado que, en ocasiones, las propuestas de resolución recogen una "gran cantidad de temas" y que cada portavoz explica sus "líneas rojas" que no se pueden pasar, lo que dificulta el acuerdo en este Pleno. Sin embargo, ha incidido en que en Les Corts hay muchos otros plenarios y maneras de llegar a acuerdos en diferentes proposiciones.