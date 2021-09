PP lanza una campaña a pie de calle en los 45 municipios para exigir a Sánchez la bajada inmediata del precio de la luz

El secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, ha remarcado a pie de calle, desde una de las carpas que recorrerán los 45 municipios, que "frente a las políticas sin sentido y parches del Gobierno de Sánchez, el PP propone medidas reales con las que los españoles ahorraríamos 9.000 millones de euros en la factura de la luz y con las que se que rebajarían la energía más de un 20 por ciento de forma permanente".

El 'popular' ha matizado que "hoy mismo, el precio de luz bate, de un nuevo, un récord histórico, más de 208 euros por MWh", y es aquí, ha añadido, "donde se pone de manifiesto la hipocresía de la izquierda" porque, ha recordado, "cuando esta izquierda que hoy gobierna España estaba en la oposición, criminalizaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy, por una subida del 8 por ciento, entonces 50 euros por MWh, y pedían dimisiones".

Al hilo, ha preguntado que "¿dónde están ahora?" porque "esa radicalidad de la izquierda no la vemos en esa intención de mejorar esta dramática situación, con una factura de la luz que no se ha visto nunca", punto el que ha mencionado a Podemos del que ha señalado que "no existe, está en el Gobierno, pero no dice absolutamente nada".

Luengo ha destacado que "es importante saber que esta situación afecta a todo el mundo, a millones de familias, a comerciantes y pymes que tienen que hacer frente a unos gastos desorbitados por esta subida histórica del precio de la luz", esto es, ha puntualizado, "pobreza energética de la que tanto hablaban ellos antes" pero, "hoy, ante situación, el Gobierno de España no hace nada".

Por ello, el secretario regional del PP ha insistido en que "atiendan a las propuestas de Partido Popular para rebajar el precio de la factura de la luz, con las habría un ahorro de más de un 20 por ciento del recibo, y no las obvien por puro sectarismo", porque "cuando hay una medida que es para el bien de los españoles, hay que asumirla, venga del partido que venga, porque, por encima de todo, está el interés de los españoles", ha concluido Luengo.