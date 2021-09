El Consell destaca el compromís de Renfe de millorar les Rodalies mentre es concreten els recursos per a la cessió

España, en declaracions als mitjans a Les Corts, ha assenyalat que la reunions amb el Govern per a analitzar la cessió començaran abans de finals d'any i ha confiat que la transferència es produïsca en "un termini raonable", que no s'ha atrevit a concretar perquè serà "un procés llarg i complex". "No volem la competència a qualsevol preu, sinó per a millorar el servei", ha subratllat.

En eixe sentit, ha recalcat que aquest servei "no funciona adequadament des de fa molt temps" i que a més aquesta situació, que pateixen milers de valencians per a desplaçar-se a estudiar o treballar, "s'ha agreujat" en els últims mesos.

Així, ha insistit que "no és una situació nova, sinó que s'ha gestat per la falta d'inversions i de planificació" i que ha atribuït al fet que a Espanya s'havia prioritzat l'alta velocitat enfront de les Rodalies. Per contra, ha destacat que l'actual Govern de Pedro Sánchez ha "reorientat" els Pressupostos Generals de l'Estat cap a "la mobilitat, quotidiana, la del dia a dia".

A més, el Consell ja s'ha reclamat a Renfe que s'adopten mesures "ràpides" per a acabar amb el col·lapse de les Rodalies en les hores punta i la companyia ha assegurat que en els pròxims mesos s'incorporaran més maquinistes per a normalitzar la situació. "Estarem pendents", ha advertit.

España ha desvinculat el compromís de Renfe d'augmentar maquinistes amb la vaga anunciada pel sindicat. "La conflictivitat no pot parar la incorporació de nous maquinistes que es necessiten a la Comunitat", ha subratllat.

Sobre aquest tema, ha defès que a mitjà i llarg termini les Rodalies han d'estar gestionades pels Governs autonòmics perquè una gestió "més propera seria també una gestió més eficaç".

No obstant açò, ha aclarit: "No volem una competència per a tindre una competència més, sinó perquè creiem que no és la solució però sí una part per a millorar la gestió amb els recursos, infraestructures i mitjans humans necessaris". "Això és el que venim demanant des de fa temps i que ara volem accelerar", ha recalcat.

PROCÉS "LLARG I COMPLEX"

Per a açò, mantindran unes reunions abans de finals d'any per a un procés que serà "llarg i complex", com s'observa a Catalunya que "porten molt anys amb aquest procés", però "és part de la solució". Per açò, des de la Generalitat ja s'està estudiant quins recursos, personal i el finançament que es requereix per a poder prestar un bon servici perquè "la transferència no seria a qualsevol preu".

En eixe sentit, ha recalcat que eixa cessió a més d'entre les Administracions també ha de ser consensuada amb els treballadors. España confia poder quantificar en els pròxims mesos la quantia global que es requeria.

Així mateix, ha aclarit que la voluntat de la transferència sempre l'ha tingut aquest Consell però que ara s'ha accelerat la petició perquè la situació "ha empitjorat" i hi ha hagut una pandèmia que ha afectat a tot el sistema. "Encara queda molt treball i negociació, però hi ha una bona percepció pel Govern d'Espanya d'avançar en aquesta línia", ha garantit.

"LA VERGONYA D'ESPANYA"

Entre els partits, el síndic socialista, Manolo Mata, ha recordat que ja van demanar la cessió de les Rodalies quan governava el PP i ara està "disposats a aconseguir-la ben finançada, mentre Fran Ferri (Compromís) ha coincidit que porten anys defenent-ho i ha exigit un pla de xoc perquè aquests trens "no seguisquen com la vergonya d'Espanya".

La portaveu 'popular' Mª José Catalá, per contra, ha lamentat que el president, Ximo Puig, rebutge els acords que planteja el seu partit per a pal·liar la situació de les infraestructures i ha criticat que el Botànic "no vol millorar les inversions" en aquesta línia.