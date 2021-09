Ribó, partidari de la taxa turística per a compensar l'augment d'alguns serveis i ajudar a legalitzar apartaments

Ribó, que ha participat en la presentació del 50 aniversari de la Fira Iberflora, s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntat per la taxa turística i per si l'Ajuntament de València estaria disposat a aplicar-la a partir de l'any que ve si es dona la possibilitat des de la Generalitat.

El primer edil ha comentat que eixa és una qüestió que no s'ha parlat encara "entre els grups polítics" integrants del govern local, Compromís i PSPV. No obstant açò, s'ha mostrat partidari d'implantar-la. "Personalment em pareix que la taxa turística és una cosa que cal implementar", ha exposat.

Joan Ribó ha explicat que defèn eixa postura "perquè, ens agrade o no, els turistes suposen un augment de costos en determinats serveis". Així, ha considerat que "d'alguna forma és raonable" que eixos serveis "siguen compensats" i ha citat entre ells "neteja" i "seguretat". "Pense en moltíssims serveis en els quals és raonable", ha afirmat.

Així mateix, l'alcalde ha opinat que la taxa turística "pot ser també un element per a, d'alguna manera, legalitzar determinades actuacions" com "algun sector d'apartaments turístics". En aquesta línia, ha apuntat que podria servir per a "legalitzar determinades actuacions que en aquests moments no tinc clar que estiguen totalment clars".

Joan Ribó ha agregat que encara que la possibilitat d'aplicar eixa taxa s'arreplegara en els pressupostos del Consell per al pròxim any seria "molt difícil" implantar-la en la ciutat per a 2022 perquè els comptes del consistori s'aproven abans que les autonòmiques.

"Vull dir que si en els pressupostos de la Generalitat, que solen aprovar-se després que els de l'Ajuntament, apareix va ser molt difícil d'implantar en 2022 des d'un punt de vista tècnic", ha asseverat referent a açò.