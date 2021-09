Clásicos, teatro documental, danza, circo o marionetas, entre los 20 espectáculos del 42 Festival de Teatro de Logroño

Este Festival, ha subrayado Urquía, "cuenta con reconocidas figuras de la escena". Entre ellas, estarán Carmelo Gómez que, acompañado del pianista Mikhail Studyonov, trae al escenario del Bretón 'A vueltas con Lorca'; Rafael Álvarez 'El Brujo', que nos trae 'El alma de Valle Inclán'; y Guillermo Toledo y Alba Flores actuarán en 'Shock2/La tormenta y la guerra'.

Se suman a ellos Félix Gómez, que forma parte del elenco de actores de 'Una historia de amor', "un montaje que se estrenará en Logroño"; Belén Rueda en 'El hombre almohada'; Malena Alterio y Luis Bermejo, que interpretan 'Los que hablan'; y Aitana Sánchez Gijón y Marta Póveda, "con la obra 'Malvivir', basada en novelas pícaras del Siglo de Oro".

En esta edición, ha comentado la edil, "tiene un papel destacado el teatro documental, propuestas que están basadas en hechos reales y cuentan con un trabajo de investigación extraordinario".

Ha citado como ejemplos 'N.E.V.E.R.M.O.R.E.' sobre el marea negra causada por el 'Prestige', que ha sido reconocida con el Premio Nacional de Teatro; 'Shock 2, La tormenta y la guerra', uno de los espectáculos incluido en el programa Platea del Ministerio de Cultura y Deporte; '23 F. Anatomía de un instante'; y 'El grito', "un homenaje a mujeres tenaces que han tenido que enfrentar grandes dificultades por sus hijos".

Además, ha añadido, "el público familiar podrá disfrutar del ciclo Clown y Circo", con 'Oh! Oh!' de la compañía suiza Compagnia Baccalà, y el espectáculo de circo contemporáneo 'Gap of 42', de la compañía alemana Chris-Iris, "que funde acrobacias y comedia". También podrán asistir a 'Cris, pequeña valiente', Premio Feten 2021 al Mejor Espectáculo, "que nos acercará a la realidad de una niña trans que lucha por su derecho a ser la persona que es y siente".

La danza tiene su espacio en el 42 Festival de Teatro de Logroño, ha comentado, "con dos espectáculos de danza contemporánea 'Las noches bárbaras', cuya coreografía ha sido elogiada internacionalmente, obra de Hervé Koubi; y 'Evolution', de la compañía Acosta Danza, "que agrupa a un elenco de los mejores bailarines de Cuba".

También el festival tiene espacio para un musical 'Hoy puede ser mi gran noche', de la Compañía Teatro en vilo, "que presenta esta fiesta teatral que es un canto a los perdedores, a los que nunca dejan de esperar su momento". Cuenta la historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y su hija, cuya máxima aspiración es ser como su padre.

Completan el programa la habitual presencia en el Festival de la compañía La Zaranda, con su último montaje "La batalla de los ausentes"; Exlímite, con 'Los Remedios', un viaje a la infancia y al pasado; 'Levante', de Carmen Losa; o la adaptación al mundo actual del clásico 'Antígona'.

VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES.

A la espera de la ampliación de los aforos, con el cambio a Nivel 1 en la comunidad, "algo que esperamos que se pueda llegar al 100 por cien", como ha dicho Carmen Urquía, la venta de abonos se abre a partir de mañana 30 de septiembre en el horario habitual de taquilla.

La venta de localidades, abonos parciales se inicia el 5 de octubre. La venta por teléfono y reserva para grupos se puede realizar en el 941 207 231 y por internet a través de teatrobreton.org.

Hay precios especiales para abonos y descuentos del 20% con el carné joven; 25% de descuento para grupos organizados de 20 o más personas; 15% para grupos organizados de 12 o más personas; 40% para estudiantes de ESO y Bachillerato; un 20% para desempleados y para estudiantes de la Universidad de La Rioja; un 30% para jóvenes de hasta 29 años, en las localidades de segundo anfiteatro el mismo día de la función; y un descuento de 4x3.