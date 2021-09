Detingut a Moixent un home per usurpar l'estat civil de quatre persones per a jugar en casinos online

Agents de la Guàrdia Civil han detingut en Moixent (València) a un home per presumptament usurpar l'estat civil de quatre persones per a jugar en casinos online, segons ha informat l'institut armat en un comunicat. La investigació va poder iniciar-se gràcies a una denúncia d'una persona per la pèrdua de la seua cartera, i que va manifestar que la seua targeta de crèdit havia sigut utilitzada per a jugar en diferents pàgines web d'aquest tipus.