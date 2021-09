Acusacions demanen al jutge que declare la mare del presumpte assassí de Marta Calvo per a saber si li va encobrir

Així consta en l'escrit, consultat per Europa Press, presentat per una de les acusacions en el procediment que se segueix en el jutjat contra Jorge Ignacio P.J. per dos delictes d'homicidi/assassinat consumat; tres delictes d'homicidi en grau de temptativa; un delicte d'omissió del deure socórrec; un delicte contra la integritat moral/lesions; contra la salut pública; un delicte de profanació de cadàvers i un altre d'agressió sexual.

Aquesta acusació, exercida pel lletrat Juan Carlos Navarro, ha requerit la declaració després de la prova pericial de l'investigat i les últimes diligències realitzades per la Guàrdia Civil per a trobar el cadàver de Marta Calvo.

En el seu escrit, l'advocat posa de manifest que el resultat de l'informe forense "confirma" que l'acusat ha anat facilitant informacions contradictòries en la causa.

A més, subratlla que l'arribada de la mare de l'investigat durant els dies de la desaparició de Marta Calvo -jove sobre la qual se li va perdre la pista fa més de dos anys en Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l'acusat, qui va reconéixer que la va esquarterar després d'una mort fortuïta- "no és casual".

El lletrat reconeix que a la mare li empara l'encobriment impune respecte del seu fill, tal com arreplega l'article 416 de la LeCrim, però lamenta que no se li haja interrogat o no haja donat la seua versió respecte del coneixement que té dels fets denunciats per les altres víctimes. "Fins i tot el seu testimoniatge podria servir per a confirmar les explicacions oferides per l'investigat", postil·la.

A més, afig: "No sabem si l'estratègia de la defensa serà citar-la per a la celebració del plenari i oferir una versió sorprenent que impedisca a les acusacions reaccionar amb noves proves, vetades per tardanes, per a desmentir o confirmar la possible versió esdevenidora". Amb el que insisteix que se li cite a declarar com testimoni en la causa.

INFORME FORENSES

Forenses que han examinat a Jorge Ignacio P.J. han descartat que patisca una malaltia mental i han detectat que té trets d'una personalitat antisocial.

Els experts assenyalen que el funcionament intel·lectual general del presumpte assassí és "plenament satisfactori" al no presentar cap deteriorament cognitiu.

"El seu llenguatge és apropiat, fluït i coherent, amb un ritme i to normals, amb gran facilitat de paraula", afigen, i postil·len: "No presenta alteracions de la percepció ni trastorn del curs ni del contingut del pensament. No pateix malaltia mental genuïna o psicòtica i no pateix deficiència mental". Descarten un trastorn de personalitat.