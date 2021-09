ACAIP-UGT diu que treballadors de la presó d'Albocàsser han de netejar el centre davant la falta de personal de neteja

ACAIP-UGT ha denunciat que els treballadors del Centre Penitenciari d'Albocàsser es veuen "obligats" a realitzar ells mateixos la neteja de les dependències del centre davant la falta de personal de neteja com a conseqüència dels "incompliments" de contracte de l'empresa adjudicatària del servei de neteja NETALIA.

Des d'Institucions Penitenciàries han assenyalat a Europa Press que la Direcció del centre està fent "tot el possible" per a solucionar la situació. Segons han indicat, la pretensió del centre era anul·lar el contracte amb l'adjudicatària per incompliment del mateix "des del primer moment", per la qual cosa en aquests moments s'estan duent a terme els tràmits administratius corresponents.

Mentrestant, i fins que no es rescindisca el contracte amb l'actual adjudicatària -han assenyalat d'Institutuciones Penitenciàries- no és possible contractar una altra empresa.

ACAIP-UGT denunciava fa uns dies la falta de neteja de les dependències dels treballadors en el Centre Penitenciari de Castelló 2 (Albocàsser), motivats pels incompliments de contracte de l'empresa adjudicatària NETALIA.

Segons les condicions del contracte, -ha apuntat el sindicat- hauria d'haver-hi un mínim de 5 treballadores desenvolupant eixes tasques, però en cap moment es va aconseguir eixa xifra, "ja que des de l'inici de l'activitat en el mes de març d'enguany només va haver-hi 4".

Al mes següent, segons han afegit, l'empresa va començar a no abonar les nòmines a les treballadores, "situació que es manté en l'actualitat". En el mes de juny només van quedar 3 treballadores, "ja que l'empresa adjudicatària no va substituir a cap".

ACTUACIONS D'URGÈNCIA

Per aquestes raons des d'ACAIP-UGT es va sol·licitar a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries la rescissió urgent del contracte amb aquesta empresa, i que es dugueren a terme actuacions d'urgència per a garantir la neteja de les dependències de treballadors del centre. Així mateix, es va interposar denúncia davant la Inspecció provincial de treball "per la falta de condicions higièniques".

Segons ACAIP-UGT, el passat 8 de setembre la Direcció del Centre d'Albocàsser va convocar als representants sindicals per a indicar-los que 2 d'eixes 3 treballadores, "que porten sense cobrar des del mes d'abril", es trobaven de baixa laboral i que era previsible que eixa situació s'allargara bastant en el temps. "L'empresa, adjudicatària, en un nou incompliment, tampoc ha substituït eixes treballadores", ha subratllat.

"Si anteriorment amb 3 treballadores amb prou faenes era suficient per a retirar les borses de brossa de les diferents dependències i repassar els banys de dilluns a divendres, sense que es prestara cap servici els caps de setmana, és evident que amb només una persona ni tan sols s'arriba a això", ha destacat ACAIP-UGT.

Sobre aquest tema, el sindicat ha indicat que s'estan produint situacions encara més "greus" d'acumulacions de brossa, restes i falta d'higiene, "especialment després dels caps de setmana, o quan hi ha diversos dies festius seguits, sobretot en els llocs de treball que són ocupats durant un major nombre d'hores continuades", i han afegit que "són els propis treballadors els que canvien les borses de brossa i netegen les dependències per a evitar que s'acumule brossa i brutícia en les mateixes".

El sindicat ha enviat sengles escrits d'ampliació de la queixa i la denúncia presentada, i en cap cas acceptarà que interns del centre penitenciari tinguen accés a zones de seguretat del mateix, des de les quals es controlen l'obertura i tancament de portes o càmeres de seguretat, per a realitzar tasques de neteja en zones de seguretat del centre.